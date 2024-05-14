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Загрязнённый земельный участок

Водоканал не смог обжаловать решение по делу о сбросе стоков под Белгородом

14 мая 2024, 11:48
Фото: Управление Россельхознадзора
Загрязнённый земельный участок
В сентябре прошлого года жители Разумного пожаловались на сброс канализационных вод на земельный участок. Управление Россельхознадзора провело проверку. Дело дошло до суда. Суд вынес решение о привлечении должностного лица водоканала к ответственности. Решение водоканал пытался обжаловать.

Как сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора, в сентябре 2023 года сотрудники ведомства и прокуратуры провели проверку по обращению от жителей Разумного. Белгородцы жаловались на сброс канализационных вод на земельный участок сельхозназначения.

Выяснилось, что нарушения были вызваны неполадкой работы насосной станции Белоблводоканала. Из-за разлива стоков образовалась промоина длиной до 500 метров. Исследование почв выявили также микробиологические загрязнения.

Прокуратура установила виновное должностное лицо. Россельхознадзор вынес два постановления о привлечении его к административной ответственности. Сообщается, что штрафы были уплачены в добровольном порядке.

Также было вынесено представление об устранении нарушений в адрес и. о. директора водоканала. Однако в установленный срок меры не были приняты.

Управление составило два протокола об административном правонарушении и отправило в суд. В итоге должностное лицо привлекли к ответственности, но, не согласившись с этим решением, решение водоканал пытался обжаловать. Вышестоящий орган оставил решение без изменения.

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#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Водоканал#Новости Белгорода#Суды#Земельный участок#Белгород#Стоки
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