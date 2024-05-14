Водоканал не смог обжаловать решение по делу о сбросе стоков под Белгородом

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Как сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора, в сентябре 2023 года сотрудники ведомства и прокуратуры провели проверку по обращению от жителей Разумного. Белгородцы жаловались на сброс канализационных вод на земельный участок сельхозназначения.
Выяснилось, что нарушения были вызваны неполадкой работы насосной станции Белоблводоканала. Из-за разлива стоков образовалась промоина длиной до 500 метров. Исследование почв выявили также микробиологические загрязнения.
Прокуратура установила виновное должностное лицо. Россельхознадзор вынес два постановления о привлечении его к административной ответственности. Сообщается, что штрафы были уплачены в добровольном порядке.
Также было вынесено представление об устранении нарушений в адрес и. о. директора водоканала. Однако в установленный срок меры не были приняты.
Управление составило два протокола об административном правонарушении и отправило в суд. В итоге должностное лицо привлекли к ответственности, но, не согласившись с этим решением, решение водоканал пытался обжаловать. Вышестоящий орган оставил решение без изменения.