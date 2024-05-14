В реестр утилизаторов включили первое предприятие из отрасли ЦБП — ПЦБК

С 1 января текущего года в Российской Федерации начали действовать обновленные нормы экологического законодательства в части РОП, в соответствии с которыми производители упаковки обязаны обеспечить сбор и переработку отходов произведенной упаковки. Требование выполняется одним из трех способов — посредством выплаты экосбора в госказну, с помощью самостоятельного сбора и переработки отходов упаковки или с привлечением компании-утилизатора. Нельзя не отметить, что производить утилизацию отходов в соответствии с РОП могут только компании, внесенные в реестр утилизаторов.