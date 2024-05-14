В реестр утилизаторов включили первое предприятие из отрасли ЦБП — ПЦБК

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Компания, внесенная в указанный реестр, имеет право предоставлять услуги по переработке картонно-бумажных отходов в рамках новых требований механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
С 1 января текущего года в Российской Федерации начали действовать обновленные нормы экологического законодательства в части РОП, в соответствии с которыми производители упаковки обязаны обеспечить сбор и переработку отходов произведенной упаковки. Требование выполняется одним из трех способов — посредством выплаты экосбора в госказну, с помощью самостоятельного сбора и переработки отходов упаковки или с привлечением компании-утилизатора. Нельзя не отметить, что производить утилизацию отходов в соответствии с РОП могут только компании, внесенные в реестр утилизаторов.
Включившаяся в процесс исполнения новых норм законодательства группа предприятий «ПЦБК» осуществляет полный цикл производства, начиная с переработки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. В ПЦБК, входящей в десятку крупнейших отечественных производителей тарного картона и гофроупаковки, объемы переработки макулатуры достигают 300 тыс. тонн в год.
В минувшем месяце ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») направило пакет документов на включение в реестр утилизаторов в Росприроднадзор. 27 апреля сотрудники надзорной организации и ППК «Российский экологический оператор» выехали на производство ПЦБК, чтобы проверить, соответствуют ли производственные мощности предприятия новым требованиям. На месте эксперты осмотрели техническое оборудование и ознакомились с производственными технологиями.
По окончании проверки документации и выездной оценки Росприроднадзором было решено внести в реестр утилизаторов сведения об ООО «Прикамский картон». Предприятие получило соответствующее уведомление уже 8 мая. Так компания стала первым вошедшим в реестр утилизаторов предприятием целлюлозно-бумажной промышленности.
Согласно информации, озвученной генеральным директором ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представителем ПЦБК Андреем Гурьяновым, производственная деятельность компании осуществляется в рамках экономики замкнутого цикла. Для вертикально интегрированной компании, входящей в перечень крупнейших отечественных переработчиков макулатуры, включение в реестр утилизаторов имеет большое значение. Благодаря этому предприятие стало полноправным участником механизма РОП. Пройдя необходимые проверки, ПЦБК получила право на самостоятельное выполнение нормативов утилизации и оказание услуг по переработке макулатуры, помогая другим компаниям в выполнении нормативов.