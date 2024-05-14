В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей воды

Ранее сообщалось, что с 23 мая по 5 июня горячая вода не будет поступать в дома, которые получают теплоснабжение от котельных «Сокол» и «СМР-2». Проверка состояния тепловых сетей в этих районах пройдёт 23–24 мая. Подача горячей воды потребителям возобновится 6 июня.