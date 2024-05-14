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Вода

В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей воды

14 мая 2024, 14:42
Фото: 1MI
Вода
Изменения актуальны для жителей некоторых домов на улицах Щорса, Губкина и проспекта Ватутина. Об этом сообщила белгородская мэрия.
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Вода

В Белгороде по нескольким адресам изменили сроки отключения горячей воды. Это касается домов на улице Щорса, 49, улице Губкина, 15г, 15д, 15в, проспекте Ватутина, 22б.

Ремонт тепловых сетей и теплоисточников по указанным адресам переносятся на август 2024 года.Из-за этого отключение горячей воды будет производиться в период с 14 по 27 августа включительно. Подача горячей воды возобновится 28 августа.

Ранее сообщалось, что с 23 мая по 5 июня горячая вода не будет поступать в дома, которые получают теплоснабжение от котельных «Сокол» и «СМР-2». Проверка состояния тепловых сетей в этих районах пройдёт 23–24 мая. Подача горячей воды потребителям возобновится 6 июня.

Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду
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