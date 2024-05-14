Стали известны новые изменения в составе команды ВК «Белогорье»

Напомним, что о грядущих изменениях в составе команды «львов» стало известно в конце апреля. По известной информации, Руслан Галимов может играть за «Енисей», а Кирилл Чекмизов, Валентин Кротков и Роман Брагин — за «Нефтяник», «Зенит-Казань» и «Кузбасс» соответственно. На их место могут прийти игроки из шести различных команд.