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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Команда «львов»

Стали известны новые изменения в составе команды ВК «Белогорье»

14 мая 2024, 16:34
Фото: официальный сайт ВК «Белогорье»
Команда «львов»

Руслан Галимов покидает ВК «Белогорье»

О своём уходе официально заявил один игрок, ещё двое продлили свои контракты с волейбольным клубом. Обо всех известных на данный момент изменениях в составе сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Стало известно об изменениях в составе волейбольной команды «Белогорье». Руслан Галимов покидает команду спустя два сезона, а Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан подписали контракты до 2027 года и на один сезон соответственно.

Всего в команде «львов» Тетюхин провёл 39 игр и стал вторым бомбардиром после Мохамеда Аль Хачдади. Китайский доигровщик Чжан поучаствовал в 36 играх и немного уступил Тетюхину среди лучших бомбардиров.

Павел ТетюхинПавел Тетюхин
Цзинъинь ЧжанЦзинъинь Чжан
Павел Тетюхин
Фото: официальный сайт ВК «Белогорье»

Напомним, что о грядущих изменениях в составе команды «львов» стало известно в конце апреля. По известной информации, Руслан Галимов может играть за «Енисей», а Кирилл Чекмизов, Валентин Кротков и Роман Брагин — за «Нефтяник», «Зенит-Казань» и «Кузбасс» соответственно. На их место могут прийти игроки из шести различных команд.

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