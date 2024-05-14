Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на белгородской дороге

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вчера, 13 мая, в Старом Осколе 43-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с Daewoo Matiz. За рулём второй иномарки находилась 40-летняя женщина.
В результате аварии пострадали водители и двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz.
Ещё одно ДТП накануне произошло в Губкинском горокруге в посёлке Троицкий. Там 34-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением — мотоцикл опрокинулся. Водитель получил травмы.