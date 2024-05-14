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Авария

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на белгородской дороге

14 мая 2024, 09:16
Фото: 1MI
Авария
Авария произошла накануне в Старом Осколе. Одна из машин выехала на встречку и столкнулась с другим авто. Пострадали водители и юная пассажирка. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Вчера, 13 мая, в Старом Осколе 43-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с Daewoo Matiz. За рулём второй иномарки находилась 40-летняя женщина.

В результате аварии пострадали водители и двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz.

Ещё одно ДТП накануне произошло в Губкинском горокруге в посёлке Троицкий. Там 34-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением — мотоцикл опрокинулся. Водитель получил травмы.

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#Алина Харина#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Столкновение#Новости Старого Оскола#Машины#Белгород#Губкинский горокруг
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