Белгородец отправится в колонию за нападение на таксиста ради денег

Пассажир вышел из машины, открыл дверь водителя и, держа в руке нож, потребовал от водителя, который пришёл в сознание, отдать ему все деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал подсудимому 2000 рублей. Забрав деньги, мужчина продолжил угрожать и потребовал не обращаться в полицию. Пассажир пригрозил водителю тем, что запомнил номер его машины. В случае обращения в полицию он пообещал найти и отомстить потерпевшему.