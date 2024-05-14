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Такси

Белгородец отправится в колонию за нападение на таксиста ради денег

14 мая 2024, 16:02
Фото: 1MI
Такси
Происшествие случилось во время январских праздников. Пассажир такси находился в нетрезвом состоянии, напал на водителя и отнял у него две тысячи рублей, сообщает прокуратура Белгорода.

Ночью 5 января житель Белгорода ехал на заднем пассажирском сиденье в такси. Внезапно пассажир решил напасть на водителя. Мужчина попросил таксиста остановиться возле дома на проспекте Богдана Хмельницкого. После этого пассажир применил в отношении водителя удушающий приём. Потерпевший потерял сознание.

Пассажир вышел из машины, открыл дверь водителя и, держа в руке нож, потребовал от водителя, который пришёл в сознание, отдать ему все деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал подсудимому 2000 рублей. Забрав деньги, мужчина продолжил угрожать и потребовал не обращаться в полицию. Пассажир пригрозил водителю тем, что запомнил номер его машины. В случае обращения в полицию он пообещал найти и отомстить потерпевшему.

Во время заседания в Свердловском районном суде мужчина раскаялся в содеянном, ущерб потерпевшему возместил и извинился. Прокурор с учётом обстоятельств дела просил назначить подсудимому самый строгий вид наказания — лишение свободы.

В итоге 10 апреля суд признал белгородца виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Осуждённый с приговором не согласился, так как посчитал его слишком суровым, пишет прокуратура.

Вступил ли приговор в силу, не сообщается.

Мужчины вшестером напали на белгородца ради 8 тысяч рублей
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#Алина Харина#Происшествия#Такси#Прокуратура#Пассажир#Новости Белгорода#Суды#Белгород
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