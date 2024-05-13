В Белгороде полицейские нашли мужчину, который справлял нужду в укрытии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Сети ранее появилась видеозапись о том, как в Белгороде мужчина выбегает из укрытия на остановке после того, как справил там нужду. При этом он проигнорировал замечания очевидца и убежал.
Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 33-летний житель Белгорода. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
По статье горожанину грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.