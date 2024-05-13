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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Укрытие

В Белгороде полицейские нашли мужчину, который справлял нужду в укрытии

13 мая 2024, 12:03
Фото: Bel.ru
Укрытие
Против белгородца составили административный материал за мелкое хулиганство. Причиной стало то, что мужчина справил нужду в укрытии на автобусной остановке. Горожанину грозит штраф или арест, сообщает управление УМВД России по Белгородской области.

В Сети ранее появилась видеозапись о том, как в Белгороде мужчина выбегает из укрытия на остановке после того, как справил там нужду. При этом он проигнорировал замечания очевидца и убежал.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 33-летний житель Белгорода. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

По статье горожанину грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Хулиганство#Белгород#Укрытие
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