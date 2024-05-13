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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

В Белгороде из-за оперативной обстановки не открылись фитнес-клубы

В Белгороде из-за оперативной обстановки не открылись фитнес-клубы

13 мая 2024, 12:37
Фото: 1MI
Информацию об этом учреждения опубликовали в своих социальных сетях. Некоторые организации объявили о сокращённом рабочем дне.

12 мая Белгород был под массированным огнём ВСУ. Из-за обстрелов обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 15 человек. Из-под завалов удалось спасти 17 жильцов. Вечером после новой атаки на город погибли ещё три человека.

В связи со сложной оперативной обстановкой ряд фитнес-клубов в Белгороде объявили 13 мая нерабочим днём. Информацию об этом учреждения опубликовали в своих социальных сетях. При этом некоторые организации решили работать неполный день.

Фото: Социальные сети учреждений

Напомним, ранее стало известно, что 13 мая на Харгоре в Белгороде не будут работать крупные торговые центры. О решении сообщили в мэрии. Также об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства Андрей Антоненко.

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#Кристина Семенчук#Социальные сети#Погибшие#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#ВСУ#Обстрелы#Региональный министр
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