В Белгороде из-за оперативной обстановки не открылись фитнес-клубы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
12 мая Белгород был под массированным огнём ВСУ. Из-за обстрелов обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 15 человек. Из-под завалов удалось спасти 17 жильцов. Вечером после новой атаки на город погибли ещё три человека.
В связи со сложной оперативной обстановкой ряд фитнес-клубов в Белгороде объявили 13 мая нерабочим днём. Информацию об этом учреждения опубликовали в своих социальных сетях. При этом некоторые организации решили работать неполный день.
Напомним, ранее стало известно, что 13 мая на Харгоре в Белгороде не будут работать крупные торговые центры. О решении сообщили в мэрии. Также об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства Андрей Антоненко.