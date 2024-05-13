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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:04

РЭО: На карту пунктов приема вторсырья «Уберу» нанесено более 65 тысяч точек

РЭО: На карту пунктов приема вторсырья «Уберу» нанесено более 65 тысяч точек

13 мая 2024, 14:02
Фото: reo.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на интерактивной карте «Уберу» (Uberu), созданной компанией осенью прошлого года, появилось 65 234 пункта приема вторсырья.

По словам главы Российского экологического оператора, пункты приема, представляющие собой и небольшие контейнеры для сбора отходов, и крупные экоцентры, расположены по всей стране. В этих точках принимают пластик, одежду и обувь, шины, ПЭТ, аккумуляторы и прочие виды твердых коммунальных отходов, пишет 56orb.ru.

Буцаев подчеркнул, что актуализировать информацию помогают небезразличные жители населенных пунктов. По его словам, участие в этой работе населения является необходимым в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла.

Отмечается, что власти на местах охотно размещают эту карту на сайтах своих ведомств.

С наступлением весны очень популярной стала функция мобильного приложения «Уберу» по уборке парков и лесов. Пользователи провели уже более 50 субботников.

Как отметил замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров, неравнодушные граждане не только актуализируют базу данных и проводят субботники, но и обучают нейронную сеть.

#Общество
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