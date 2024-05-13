РЭО: На карту пунктов приема вторсырья «Уберу» нанесено более 65 тысяч точек

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По словам главы Российского экологического оператора, пункты приема, представляющие собой и небольшие контейнеры для сбора отходов, и крупные экоцентры, расположены по всей стране. В этих точках принимают пластик, одежду и обувь, шины, ПЭТ, аккумуляторы и прочие виды твердых коммунальных отходов, пишет 56orb.ru.
Буцаев подчеркнул, что актуализировать информацию помогают небезразличные жители населенных пунктов. По его словам, участие в этой работе населения является необходимым в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла.
Отмечается, что власти на местах охотно размещают эту карту на сайтах своих ведомств.
С наступлением весны очень популярной стала функция мобильного приложения «Уберу» по уборке парков и лесов. Пользователи провели уже более 50 субботников.
Как отметил замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров, неравнодушные граждане не только актуализируют базу данных и проводят субботники, но и обучают нейронную сеть.