РЭО: На карту пунктов приема вторсырья «Уберу» нанесено более 65 тысяч точек

По словам главы Российского экологического оператора, пункты приема, представляющие собой и небольшие контейнеры для сбора отходов, и крупные экоцентры, расположены по всей стране. В этих точках принимают пластик, одежду и обувь, шины, ПЭТ, аккумуляторы и прочие виды твердых коммунальных отходов, пишет 56orb.ru.