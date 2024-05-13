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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Поразит любую цель? Что означает новый тактический знак на технике Армии России

Поразит любую цель? Что означает новый тактический знак на технике Армии России

13 мая 2024, 13:32
Фото: 1MI
В интернете появилась фотография нового символа, который используют подразделения Ленинградского военного округа, наступающие в сторону Харьковской области. Его значение изначально было неизвестно, однако позже интересующиеся попытались разобраться в этом вопросе. Подробности — в материале Бел.Ру.
Сюжет
СВО

Что означает новый знак?

Новый тактический знак оказался похож на «руну Гунгнира» из германо-скандинавской мифологии: он обозначал копьё Одина, которое всегда било точно в цель. Такой знак начали наносить на боевую технику армейской группировки «Север», которая работает вблизи Белгородской области. Именно эта группировка смогла установить контроль над десятком населённых пунктов в Харьковской области за три дня.

По другой версии — это знак Поле, который встречается в славянский культуре и говорит о связи с силами земли. Вариант символа, нарисованный на военной технике, обозначает ещё не засеянное, но уже готовое к взращиванию урожая поле.

Зачастую славянский знак использовали женщины: вышивали на своей одежде, чтобы тот помог им зачать и родить здоровых детей. Однако не обходили его стороной и мужчины, поскольку он считается оберегом и помогает добиться желаемого результата.

Похожий орнамент изображён на белых автобусах ЕТК в Белгороде. Местные использовали его в вышивках на одежде ещё больше ста лет назад.

В Министерстве обороны России пока официально не комментировали появление нового знака и не объясняли его смысл. Поэтому россиянам пока приходится выбирать наиболее понравившийся вариант значения символа из двух представленных.

Военная техника с новым знакомВоенная техника с новым знаком
Военная техника с новым знаком
Фото: Telegram-канал «Военный осведомитель»

Какие ещё есть знаки?

На российской военной технике также можно встретить такие знаки как Z и V. Гражданские также выдвигали несколько теорий относительно того, в чём может заключаться смысл данных букв. В СМИ предполагали, что они могут обозначать Западный или Восточный военные округа.

Позже в аккаунтах Минобороны РФ в соцсетях предложили свои варианты, что латинская буква Z является началом выражения «Zа победу», а буква V — «Сила V правде» или «Задача будет выполнена». Однако является ли это истинным значением данных букв, доподлинно неизвестно.

Ещё одна буква O означает «Отважные». Именно так её значение трактуют сами российские военнослужащие, сообщал ранее военкор Евгений Поддубный. Однако тактически буква обозначает третью группировку войск, которая занималась блокирующими действиями в ходе специальной военной операции.

На другой технике также появился знак в виде перевёрнутых треугольников: его используют для обозначения принадлежности к какому-то определённому военному округу.

Что означают знаки V и Z на военной технике российской армии
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#Александра Склярова#Знак#Россия#СВО#ВС РФ#Тактический знак#Тактический знак "Север"
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