Поразит любую цель? Что означает новый тактический знак на технике Армии России

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новый тактический знак оказался похож на «руну Гунгнира» из германо-скандинавской мифологии: он обозначал копьё Одина, которое всегда било точно в цель. Такой знак начали наносить на боевую технику армейской группировки «Север», которая работает вблизи Белгородской области. Именно эта группировка смогла установить контроль над десятком населённых пунктов в Харьковской области за три дня.
По другой версии — это знак Поле, который встречается в славянский культуре и говорит о связи с силами земли. Вариант символа, нарисованный на военной технике, обозначает ещё не засеянное, но уже готовое к взращиванию урожая поле.
Зачастую славянский знак использовали женщины: вышивали на своей одежде, чтобы тот помог им зачать и родить здоровых детей. Однако не обходили его стороной и мужчины, поскольку он считается оберегом и помогает добиться желаемого результата.
Похожий орнамент изображён на белых автобусах ЕТК в Белгороде. Местные использовали его в вышивках на одежде ещё больше ста лет назад.
В Министерстве обороны России пока официально не комментировали появление нового знака и не объясняли его смысл. Поэтому россиянам пока приходится выбирать наиболее понравившийся вариант значения символа из двух представленных.
На российской военной технике также можно встретить такие знаки как Z и V. Гражданские также выдвигали несколько теорий относительно того, в чём может заключаться смысл данных букв. В СМИ предполагали, что они могут обозначать Западный или Восточный военные округа.
Позже в аккаунтах Минобороны РФ в соцсетях предложили свои варианты, что латинская буква Z является началом выражения «Zа победу», а буква V — «Сила V правде» или «Задача будет выполнена». Однако является ли это истинным значением данных букв, доподлинно неизвестно.
Ещё одна буква O означает «Отважные». Именно так её значение трактуют сами российские военнослужащие, сообщал ранее военкор Евгений Поддубный. Однако тактически буква обозначает третью группировку войск, которая занималась блокирующими действиями в ходе специальной военной операции.
На другой технике также появился знак в виде перевёрнутых треугольников: его используют для обозначения принадлежности к какому-то определённому военному округу.