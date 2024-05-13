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На выставке в Москве на ВДНХ организовали акцию в поддержку Белгорода

На выставке в Москве на ВДНХ организовали акцию в поддержку Белгорода

13 мая 2024, 07:14
Фото: группа «Россия. Поехали!» в ВК
Собранные средства направят на лечение и реабилитацию пострадавших при обстрелах, сообщает «Святое Белогорье против детского рака».

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проводят акцию в поддержку Белгорода. Также накануне люди начали приносить к стенду области цветы в память о погибших белгородцах.

Собранные в рамках акции деньги направят на лечение и реабилитацию жителей области, которые пострадали при обстрелах. Средства направят организации «Святое Белогорье против детского рака».

Напомним, что в Белгороде из-за обрушения подъезда МКД в результате обстрела погибли 15 человек. Спасти удалось 17 белгородцев. Жителей дома накануне эвакуировали.

Фото: группа «Россия. Поехали!» в ВК
Под завалами подъезда дома в Белгороде погибли 15 человек
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#Алина Харина#Общество#Акция#Москва#Новости Белгорода#Белгород#Выставка-форум#Разрушения#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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