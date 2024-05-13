На выставке в Москве на ВДНХ организовали акцию в поддержку Белгорода

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проводят акцию в поддержку Белгорода. Также накануне люди начали приносить к стенду области цветы в память о погибших белгородцах.
Собранные в рамках акции деньги направят на лечение и реабилитацию жителей области, которые пострадали при обстрелах. Средства направят организации «Святое Белогорье против детского рака».
Напомним, что в Белгороде из-за обрушения подъезда МКД в результате обстрела погибли 15 человек. Спасти удалось 17 белгородцев. Жителей дома накануне эвакуировали.