Из-за отсутствия палаток не все добровольцы смогли помочь при ЧП 12 мая в Белгороде

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
На оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обучить членов добровольных пожарных дружин для работ в спасательных операциях. Губернатор уточнил, что такое предложение связано с инцидентом 12 мая на улице Щорса. Из-за обломка ракеты на этой улице обвалился целый подъезд многоквартирного дома.
«В случае повторения ситуации — хотелось бы, чтобы их не было никогда, но мы должны изначально готовиться к худшему, если их будет несколько. Поэтому реагирования и участия добровольных пожарных дружин, которые прибывают, зачастую, быстрее и оперативнее, мне кажется, нам не хватает», — заявил Гладков.
Глава регионального правительства предложил провести работу по формированию навыков у добровольных дружин Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.
Оборудование, необходимое для проведения спасательных работ, передаёт МЧС. Если необходимых инструментов не будет хватать, то их будут закупать, сказал Гладков.
Губернатор предлагает исключить ситуацию, когда «берутся топоры» вместо более подходящего оборудования. Также Гладков предлагает улучшить организацию при таких ЧП: закупить палатки с обогревом, мобильные туалеты, организовывать подвозы питания и горячей воды.
«Волонтёров много, желающих помочь много, но нет элементарного оборудования: палаток, столов. Это приводит к тому, что люди просто не знают, чем заняться,» — объяснил губернатор.