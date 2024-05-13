Из-за отсутствия палаток не все добровольцы смогли помочь при ЧП 12 мая в Белгороде

На оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обучить членов добровольных пожарных дружин для работ в спасательных операциях. Губернатор уточнил, что такое предложение связано с инцидентом 12 мая на улице Щорса. Из-за обломка ракеты на этой улице обвалился целый подъезд многоквартирного дома.