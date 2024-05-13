Белгородцам готовы бесплатно оказать психологическую помощь

Недавно сообщалось, что Галина Пятых, уполномоченная по правам ребёнка в Белгородской области, проводит анонимный опрос среди родителей. Их спрашивают, из каких источников они получают информацию об оказании психиатрической помощи несовершеннолетним, кому ребёнок мог бы довериться при обсуждении тех или иных проблем. Опрос также затрагивает темы о том, находился ли ребёнок ранее на лечении в специализированном учреждении и насколько родители остались довольны работой врачей.