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Белгородский минздрав напомнил о работе горячей линии психологической помощи

Белгородцам готовы бесплатно оказать психологическую помощь

13 мая 2024, 10:02
Фото: 1MI

Белгородский минздрав напомнил о работе горячей линии психологической помощи

В Белгородской области работает бесплатная горячая линия психологической помощи для взрослых и детей. Получить консультацию можно круглосуточно по телефону, через службу 122, а также записавшись на очный приём.

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, сообщил о том, что в регионе работает бесплатная горячая линия психологической помощи для взрослых и детей. Получить консультацию можно несколькими способами:

  • круглосуточно по телефону 8 939 836 02 36 или через службу 122. Там специалист вас выслушает и проконсультирует;
  • записавшись на очный приём в диспансерном отделении по адресу: г. Белгород, ул. Новая, 42 (тел. 8 (4722) 35-92-50);
  • если нужна помощь ребёнку, можно позвонить детскому специалисту по номеру 8 (4722) 73-23-82 или записаться на очную консультацию.

Недавно сообщалось, что Галина Пятых, уполномоченная по правам ребёнка в Белгородской области, проводит анонимный опрос среди родителей. Их спрашивают, из каких источников они получают информацию об оказании психиатрической помощи несовершеннолетним, кому ребёнок мог бы довериться при обсуждении тех или иных проблем. Опрос также затрагивает темы о том, находился ли ребёнок ранее на лечении в специализированном учреждении и насколько родители остались довольны работой врачей.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Горячая линия#Новости Белгорода#Психологическая помощь#Белгород#Андрей иконников
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