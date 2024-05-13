Белгородцам готовы бесплатно оказать психологическую помощь

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, сообщил о том, что в регионе работает бесплатная горячая линия психологической помощи для взрослых и детей. Получить консультацию можно несколькими способами:
Недавно сообщалось, что Галина Пятых, уполномоченная по правам ребёнка в Белгородской области, проводит анонимный опрос среди родителей. Их спрашивают, из каких источников они получают информацию об оказании психиатрической помощи несовершеннолетним, кому ребёнок мог бы довериться при обсуждении тех или иных проблем. Опрос также затрагивает темы о том, находился ли ребёнок ранее на лечении в специализированном учреждении и насколько родители остались довольны работой врачей.