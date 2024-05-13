Белгородская область получила вторую партию вакцин от кори

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Белгородская область получила ещё одну партию вакцин против кори — 6820 доз. Этот препарат также обеспечивает защиту от паротита. Ранее медицинские учреждения региона получили около 14 300 доз трёхвалентной вакцины «Вактривир», которая нужна для защиты сразу от трёх инфекций: кори, краснухи и паротита.
В прошлом году региональное министерство здравоохранения подало заявку на получение вакцин для иммунизации населения области. Часть заказанных препаратов уже поступила в медицинские учреждения региона. Новая партия вакцин доставлена для продолжения вакцинации. Наибольшие объёмы препарата направлены в крупные больницы области, обслуживающие преимущественно детское население, такие как областная детская больница, Старооскольская окружная детская больница и Белгородская центральная районная больница.
В этом году в регионе запланирована вакцинация против кори. Для проведения иммунизации, по расчётам медицинских работников, потребуется дополнительно 36 000 доз различных вакцин, которые включают 23 000 доз трёхкомпонентной вакцины «Вактривир». Региональные власти направили соответствующий запрос на получение необходимого количества вакцин в Министерство здравоохранения РФ.