Белгородская область получила вторую партию вакцин от кори

В прошлом году региональное министерство здравоохранения подало заявку на получение вакцин для иммунизации населения области. Часть заказанных препаратов уже поступила в медицинские учреждения региона. Новая партия вакцин доставлена для продолжения вакцинации. Наибольшие объёмы препарата направлены в крупные больницы области, обслуживающие преимущественно детское население, такие как областная детская больница, Старооскольская окружная детская больница и Белгородская центральная районная больница.