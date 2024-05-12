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Пострадавший от атаки ВСУ дом на улице Щорса в Белгороде

МЧС: в Белгороде из-под завалов достали тело шестого погибшего

12 мая 2024, 15:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший от атаки ВСУ дом на улице Щорса в Белгороде
Актуальные данные федеральное ведомство опубликовало в 18:46.
Сюжет
МЧС

В Белгороде из-под завалов подъезда дома на улице Щорса в Белгороде достали ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.

Атака ВСУ произошла утром 12 мая. Обрушился подъезд в десятиэтажном доме на улице Щорса в Белгороде. Во время эвакуации произошло частичное обрушение кровли.

Пострадали 20 человек, двое из них — дети. Оба находятся в тяжёлом состоянии: одного готовят к транспортировке в Москву, второй остаётся в реанимации в детской областной больнице.

По информации Минобороны РФ, ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», выпущенные ВСУ по Белгороду. Дом на улице Щорса повреждён фрагментами одной из «Точек-У».

Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось
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