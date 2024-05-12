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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Обрушенный подъезд дома в Белгороде

Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось

12 мая 2024, 15:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушенный подъезд дома в Белгороде

Гладков сообщил об ещё одном погибшем белгородце, извлечённом из-под завалов

Губернатор сообщает, что из-под обломков достали тело мужчины. По словам Вячеслава Гладкова, это третий погибший. Тем временем МЧС сообщает об уже пяти жертвах.
Сюжет
МЧС

В Белгороде в результате трагедии на улице Щорса погиб ещё один человек. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это уже третий погибший в результате теракта.

Вместе с тем МЧС сообщило в 17:38, что из-под завалов достали двоих погибших, а в 18:08 — ещё двоих. По последней информации федерального ведомства, которая стала известна в 18:24, общее число погибших увеличилось до пяти.

Напомним, что всего в Белгороде в результате атаки ВСУ 12 мая пострадали 20 человек. Один из них — полуторамесячный ребёнок, второй — 16-летний подросток.

Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в Белгороде
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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