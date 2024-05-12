Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Белгороде в результате трагедии на улице Щорса погиб ещё один человек. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это уже третий погибший в результате теракта.
Вместе с тем МЧС сообщило в 17:38, что из-под завалов достали двоих погибших, а в 18:08 — ещё двоих. По последней информации федерального ведомства, которая стала известна в 18:24, общее число погибших увеличилось до пяти.
Напомним, что всего в Белгороде в результате атаки ВСУ 12 мая пострадали 20 человек. Один из них — полуторамесячный ребёнок, второй — 16-летний подросток.