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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

авария со скорой помощью в Белгороде

Машина скорой помощи перевернулась в аварии с легковушкой в Белгороде

11 мая 2024, 09:06
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
авария со скорой помощью в Белгороде
ДТП произошло утром 11 мая в областном центре. Официальной информации на момент публикации не поступало.
Сюжет
Авария

Утром субботы в Telegram-каналах и пабликах в соцсетях появились фотографии и видео последствий аварии, после которой перевернулась машина скорой медицинской помощи. Позже в канале Belgorod.Camera опубликовали видео дорожного происшествия с двух ракурсов.

Произошло оно на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта. Легковой автомобиль ехал на зелёный сигнал светофора, когда на пересечение улиц выехала машина скорой помощи с включённым сигналом. В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся, а легковушка въехала в столб.

Подробностей о последствиях аварии для находившихся в транспорте людей на момент публикации не сообщалось.

авария со скорой помощью в Белгородеавария со скорой помощью в Белгороде
авария со скорой помощью в Белгородеавария со скорой помощью в Белгороде
авария со скорой помощью в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
авария со скорой помощью в Белгороде
Видео: Telegram-канал Belgorod.Camera
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#Евгений Грицков#Видео#Происшествия#Авария#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород
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