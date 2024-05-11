Машина скорой помощи перевернулась в аварии с легковушкой в Белгороде

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Утром субботы в Telegram-каналах и пабликах в соцсетях появились фотографии и видео последствий аварии, после которой перевернулась машина скорой медицинской помощи. Позже в канале Belgorod.Camera опубликовали видео дорожного происшествия с двух ракурсов.
Произошло оно на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта. Легковой автомобиль ехал на зелёный сигнал светофора, когда на пересечение улиц выехала машина скорой помощи с включённым сигналом. В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся, а легковушка въехала в столб.
Подробностей о последствиях аварии для находившихся в транспорте людей на момент публикации не сообщалось.