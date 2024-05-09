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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Ветеран Старооскольского округа

Каждый старше 92-х лет: сколько в Белгородской области осталось ветеранов?

9 мая 2024, 09:55
Фото: администрация Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округа

В Старооскольском округе осталось девять участников Великой Отечественной войны

Имена ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Старооскольском округе, выяснили журналисты «9 канала». Общее количество оставшихся в Белгородской области ветеранов назвали в региональном правительстве.

В Старооскольском городском округе в живых остались девять участников Великой Отечественной войны: всем им от 92-х до 104-х лет. Поздравления с победой принимают:

  • 104-летний Виктор Кузнецов;
  • 99-летний Иван Тулинов;
  • 98-летний Яков Кострыкин;
  • 97-летний Николай Мелихов;
  • 96-летние Вениамин Селянин и Александр Сыромятников;
  • 95-летний Иван Некрутенко;
  • 94-летний Алексей Миронов;
  • 92-летний Григорий Капустин.

Всего в регионе в настоящее время проживает 160 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округаВетеран Старооскольского округа
Ветеран Старооскольского округа
Фото: администрация Старооскольского округа

Отметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправит от своего имени поздравительные открытки 70 тыс. жителям. Их получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также их супруги, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времён Второй мировой войны, труженики тыла, дети войны и члены семей погибших в районах боевых действий военнослужащих.

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