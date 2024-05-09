Каждый старше 92-х лет: сколько в Белгородской области осталось ветеранов?

Отметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправит от своего имени поздравительные открытки 70 тыс. жителям. Их получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также их супруги, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времён Второй мировой войны, труженики тыла, дети войны и члены семей погибших в районах боевых действий военнослужащих.