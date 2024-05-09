«Белгородчина стала щитом Родины»: Гладков поздравил жителей региона с Днём Победы

Гладков упомянул в видео с поздравлениями с Днём Победы участников СВО

Глава региона Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Победы. В видеоролике, который он опубликовал на своей странице в социальных сетях, губернатор упомянул про участников СВО и белгородцев, помогающим военным на фронте.