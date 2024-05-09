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Гладков упомянул в видео с поздравлениями с Днём Победы участников СВО

«Белгородчина стала щитом Родины»: Гладков поздравил жителей региона с Днём Победы

9 мая 2024, 08:12
Фото: 1MI

Гладков упомянул в видео с поздравлениями с Днём Победы участников СВО

Глава региона Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Победы. В видеоролике, который он опубликовал на своей странице в социальных сетях, губернатор упомянул про участников СВО и белгородцев, помогающим военным на фронте.

В видео губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вспомнил участников Великой Отечественной войны, а также рассказал о подвигах белгородцев в рамках специальной военной операции.

Сегодня наша Белгородчина, как в огненном 43-м году, стала щитом Родины. Наши города-крепости — Белгород, Шебекино, Грайворон, Валуйки, — наши сёла и хутора закрывают собой Россию. Тысячи земляков повторяют сейчас подвиги бойцов огненных 40-х.
Вячеслав Гладков

Глава региона упомянул фельдшера Екатерину Иванову, добровольцев Владимира Двухшерстова, Виталия Сотникова и его сына, а также героя России Александра Ананичева.

В видеоролике не обошлось и без кадров последствий атак ВСУ на Белгородскую область.

Напомним, что сегодня, 9 мая, в четыре часа утра ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью реактивных снарядов. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку. Есть разрушения.

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