«Белгородчина стала щитом Родины»: Гладков поздравил жителей региона с Днём Победы

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В видео губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вспомнил участников Великой Отечественной войны, а также рассказал о подвигах белгородцев в рамках специальной военной операции.
Сегодня наша Белгородчина, как в огненном 43-м году, стала щитом Родины. Наши города-крепости — Белгород, Шебекино, Грайворон, Валуйки, — наши сёла и хутора закрывают собой Россию. Тысячи земляков повторяют сейчас подвиги бойцов огненных 40-х.
Вячеслав Гладков
Глава региона упомянул фельдшера Екатерину Иванову, добровольцев Владимира Двухшерстова, Виталия Сотникова и его сына, а также героя России Александра Ананичева.
В видеоролике не обошлось и без кадров последствий атак ВСУ на Белгородскую область.
Напомним, что сегодня, 9 мая, в четыре часа утра ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью реактивных снарядов. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку. Есть разрушения.