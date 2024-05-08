В Белгороде хотят почтить память ещё троих погибших в СВО бойцов

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В Белгороде планируют увековечить память троих участников специальной военной операции, погибших в ходе выполнения боевых задач в 2022 и 2023 годах. Память всех военных, посмертно награждённых орденами Мужества, почтут с помощью мемориальных досок.
Так, на фасаде Центра образования № 1 установят доску в честь Александра Васильева, на фасаде школы № 48 — в честь Олега Рыжова и на фасаде школы № 35 — в честь Олега Алтунина.
Расходы на установку мемориальных досок произведут за счёт городского бюджета.