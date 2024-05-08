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Цветы с открытия мемориальной доски

В Белгороде хотят почтить память ещё троих погибших в СВО бойцов

8 мая 2024, 14:42
Фото: личная страница мэра Белгорода Валентина Демидова
Цветы с открытия мемориальной доски
Новые мемориальные доски в память о погибших участниках СВО должны появиться на фасадах образовательных учреждений Белгорода. Даты их установки пока не известны. Соответствующие проекты решений опубликовал белгородский горсовет.

В Белгороде планируют увековечить память троих участников специальной военной операции, погибших в ходе выполнения боевых задач в 2022 и 2023 годах. Память всех военных, посмертно награждённых орденами Мужества, почтут с помощью мемориальных досок.

Так, на фасаде Центра образования № 1 установят доску в честь Александра Васильева, на фасаде школы № 48 — в честь Олега Рыжова и на фасаде школы № 35 — в честь Олега Алтунина.

Расходы на установку мемориальных досок произведут за счёт городского бюджета.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Память#Белгород#СВО#Участник СВО
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