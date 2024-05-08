После встречи с незнакомцами у тайника с наркотиками белгородец лишился ноги

Двоих братьев будут судить за кражу и насилие над полицейским в Старом Осколе

Два брата жестоко избили случайного прохожего и оставили его без обуви на морозе, в результате чего мужчине пришлось ампутировать ногу. Братья не только нанесли тяжелую травму, но и ограбили пострадавшего. Кроме того, от действий обвиняемых пострадал полицейский, сообщает прокуратура.

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