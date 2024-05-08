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Двоих братьев будут судить за кражу и насилие над полицейским в Старом Осколе

После встречи с незнакомцами у тайника с наркотиками белгородец лишился ноги

8 мая 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney

Двоих братьев будут судить за кражу и насилие над полицейским в Старом Осколе

Два брата жестоко избили случайного прохожего и оставили его без обуви на морозе, в результате чего мужчине пришлось ампутировать ногу. Братья не только нанесли тяжелую травму, но и ограбили пострадавшего. Кроме того, от действий обвиняемых пострадал полицейский, сообщает прокуратура.
Сюжет
Кража

В феврале 2024 года двое братьев приехали в малолюдное место в Старооскольском горокруге, чтобы найти тайник с наркотиками. На месте родственники столкнулись с незнакомым мужчиной. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленники избили потерпевшего. Среди прочего мужчина получил перелом, из-за которого потерял сознание.

Воспользовавшись моментом, один из братьев прихватил сумку избитого. В ней находилось имущество общей стоимостью 3 тысячи рублей. Помимо этого, злоумышленники сняли с потерпевшего кроссовки и оставили его на морозе. В итоге пострадавшему пришлось ампутировать ногу.

Затем два брата, будучи пьяными, устроили дебош в магазине. Прибывшие на вызов полицейские попытались задержать нарушителей, но один из братьев несколько раз ударил правоохранителя.

В суд направлено уголовное дело по обвинению братьев в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), грабежа с применением насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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