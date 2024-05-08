Названа дата, когда белгородские школьники начнут возвращаться из других регионов

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
С 13 мая начнут постепенное организованное возвращение детей в Белгородскую область из других регионов России. Дату назвал министр образования Андрей Милёхин. Планируется, что до окончания учебного года все ребята смогут вернуться домой.
Ранее поступали жалобы от белгородских родителей на то, что их дети слишком долго находятся в Нижнем Новгороде. Но в министерстве образования Нижегородской области ответили, что те дети, чьи родители изъявили желание забрать их домой раньше установленного срока, уже это сделали. Речь идет о 26 ребятах.
Также в конце апреля стало известно, что уже согласован выезд детей из Нальчика, Тамбова, Ульяновска, Самары, Твери, Тулы, Москвы и Подольска.