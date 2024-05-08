Названа дата, когда белгородские школьники начнут возвращаться из других регионов

Ранее поступали жалобы от белгородских родителей на то, что их дети слишком долго находятся в Нижнем Новгороде. Но в министерстве образования Нижегородской области ответили, что те дети, чьи родители изъявили желание забрать их домой раньше установленного срока, уже это сделали. Речь идет о 26 ребятах.