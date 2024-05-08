Белгородцам рассказали о новой акции в преддверии Дня Победы

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В мэрии Белгорода напомнили, что «Бессмертный полк» в этом году проводиться на улицах города не будет, однако будет организована другая акция — «Стена Памяти». В её рамках белгородцы смогут разместить портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на «стене».
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться в штаб, открытый в Центре молодёжных инициатив. Белгородцев будут принимать ежедневно с 09:00 до 18:00.
Отметим, что в городе также действует региональный штаб «Бессмертного полка», в рамках которого волонтёры помогут белгородцам оформить фотографии участников войны и найти о них дополнительную информацию для альтернативного участия в акции.