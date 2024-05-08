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Updated Сегодня, 14:17

Белгородцам предлагают поучаствовать в акции «Стена Памяти»

Белгородцам рассказали о новой акции в преддверии Дня Победы

8 мая 2024, 14:17
Фото: 1MI

Белгородцам предлагают поучаствовать в акции «Стена Памяти»

Принять участие смогут все горожане, желающие разместить фото своего родственника на специальной «стене». Организаторы расскажут подробности в Центре молодёжных инициатив, отметили в мэрии Белгорода.

В мэрии Белгорода напомнили, что «Бессмертный полк» в этом году проводиться на улицах города не будет, однако будет организована другая акция — «Стена Памяти». В её рамках белгородцы смогут разместить портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на «стене».

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться в штаб, открытый в Центре молодёжных инициатив. Белгородцев будут принимать ежедневно с 09:00 до 18:00.

Отметим, что в городе также действует региональный штаб «Бессмертного полка», в рамках которого волонтёры помогут белгородцам оформить фотографии участников войны и найти о них дополнительную информацию для альтернативного участия в акции.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Бессмертный полк#Стена#Память#Белгород#Стена памяти
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