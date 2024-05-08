Белгородцам рассказали о новой акции в преддверии Дня Победы

В мэрии Белгорода напомнили, что «Бессмертный полк» в этом году проводиться на улицах города не будет, однако будет организована другая акция — «Стена Памяти». В её рамках белгородцы смогут разместить портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на «стене».