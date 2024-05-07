Загородный отдых: сколько стоит посуточная аренда домов на майские праздники?

В гостиной размещён двуспальный диван-кровать, кондиционер и телевизор, но есть и отдельная спальня: в ней поместили кровать с ортопедическим матрасом и ещё один телевизор. На кухне, помимо кухонного гарнитура, есть стиральная машина, посуда и другие необходимые принадлежности, а в ванной комнате — душевая кабина, фен, тапочки, полотенца и средства личной гигиены.