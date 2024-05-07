Загородный отдых: сколько стоит посуточная аренда домов на майские праздники?

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Белгородской области обширный список мест для отдыха в весенние или летние выходные, где можно с ночёвкой отдохнуть большой компанией. Кто-то выбирает базы отдыха, коих в регионе насчитывается около полутора десятков, а другие, гонясь за спокойствием, предпочитают посуточно снимать коттеджи в частных секторах.
Редакция Бел.Ру собрала пять домов, которые владельцы предлагают жителям Белгорода арендовать на майские праздники.
Первый дом белгородцам предлагают снять недорого: жилое здание площадью 50 квадратных метров расположено в Юго-Западном районе, до которого из центра Белгорода можно добраться всего за 15 минут. Стоимость зависит от количества отдыхающих людей: за двух владельцы просят всего 2000 рублей, но за всех последующих придётся доплатить по 500 рублей.
В доме есть все необходимые вещи: спальные места, холодильник, телевизор, интернет, моющие средства, туалетная бумага, посуда и даже стиральная машина. Во дворе оборудована территория для мангала, расположена беседка.
Однако владельцы убедительно просят гостей не шуметь, иначе, если поступят жалобы от соседей, арендаторов выселят без возврата оплаченной суммы.
Ещё один дом сдают вблизи аэропорта по улице Урожайной в Белгороде. Внутри здания площадью 45 квадратных метров могут разместиться четыре человека: для каждого оборудовано отдельное спальное место. Собственники выдают арендаторам постельное бельё, посуду и полотенца. В доме проведён интернет и есть телевидение.
Во дворе присутствует мангал, однако за его использование владельцы просят доплату в размере 500 рублей. Кроме того, стоимость аренды дома повышается в том случае, если белгородцы планируют устраивать на его территории любые праздники.
За 3000 рублей в сутки жители Белгорода могут снять дом площадью 120 квадратных метров. Внутри могут разместиться порядка 15 человек: чем больше будет людей, тем выше окажется итоговая цена.
Дом с бассейном, баней и сауной расположен в районе Монастырского родника. Во дворе также есть беседка с мангалом, а внутри дома: две спальни, гостиная и стол для тенниса, который собственники предлагают использовать и для бильярда.
Устраивать вечеринки и привозить с собой детей и животных хозяева разрешают, но убедительно просят не хамить и соблюдать правила поведения.
Дом за 6334 рубля в сутки в Белгороде меньше предыдущего — всего 50 квадратных метров, однако цена его выше. Связано это с современным ремонтом внутри здания.
В гостиной размещён двуспальный диван-кровать, кондиционер и телевизор, но есть и отдельная спальня: в ней поместили кровать с ортопедическим матрасом и ещё один телевизор. На кухне, помимо кухонного гарнитура, есть стиральная машина, посуда и другие необходимые принадлежности, а в ванной комнате — душевая кабина, фен, тапочки, полотенца и средства личной гигиены.
На территории также присутствует русская баня на дровах и зона барбекю.
Изначальная стоимость рассчитана на двух людей: за последующих идёт доплата в размере 1000 рублей. При этом в будние дни аренда составляет 5000 рублей, а за аренду бани всегда нужно доплачивать 4500 рублей.
Коттедж общей площадью 160 квадратных метров предлагают арендовать в Белгороде по Вологодскому переулку, 5. В двухэтажном доме расположено пять комнат, в которых могут поселить порядка десяти человек.
В здании есть холодильник, плита, электрочайник, столы, диваны и посуда. Также проведён интернет, которым гости смогут воспользоваться бесплатно, а во дворе оборудована стоянка для машин. Заезжать в дом с животными и детьми хозяева запрещают.
Ремонт внутри дома достаточно старый, а высокая стоимость может быть связана с большим количеством комнат.