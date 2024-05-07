Ядерная война в 2024 году: очередное предсказание «Симпсонов» может исполниться?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Средства массовой информации и популярные Telegram-каналы ранее вспомнили сюжет одной из серий известного мультсериала «Симпсоны», которые в очередной раз сделали предсказание по поводу происходящих в мире событий. Так, исходя из сюжета серии, на Земле 5 мая 2024 года должна была начаться ядерная война. Хотя, по мнению сценаристов, ядерный взрыв мог произойти и в 2022 году — во время начала конфликта с Украиной.
Много лет назад «Симпсоны» предсказали и начало специальной военной операции: в одной серии есть человек с украинским флагом и автоматом, на котором набита одна дата — 5 мая 2022 года. Именно в той серии и показали первый ядерный взрыв.
Позже выяснилось, что кто-то заменил на кадрах из популярного мультсериала 2022 год на 2024. Так и зародилась новость, вызвавшая панику у многих россиян.
Вчера, 6 мая, появилась информация о том, что генеральный штаб ВС РФ готовит масштабные учения для отработки вопросов применения нестратегического ядерного оружия. В мероприятии также примут участие ракетные войска, авиация и флот.
Проведение таких учений станет своеобразным ответом на провокации США и позволит обеспечить безопасность Российской Федерации.
Ядерный взрыв стал не единственной угрозой, которая, по мнению сценаристов «Симпсонов», должна обрушиться на Землю в 2024 году. Одной из них стало отключение электричества.
В серии главный герой начинает верить в грядущий конец света, поэтому строит бункер для спасения семьи и закупается необходимыми вещами и продуктами. Позже на АЭС происходит сбой, из-за которого весь город остаётся без света, а его жители начинают паниковать. Позже оказалось, что сбой был только в одном населённом пункте и миру ничего не угрожает.
Специалисты же считают, что сценаристы мультсериала могли предсказать сильнейшую магнитную бурю, которая способна нарушить работу всей электроники и интернета. Такая угроза в реальном мире действительно существует: учёные уже сообщили о глобальном потеплении, а 5 мая на Солнце произошли две мощнейшие за последние 10 лет вспышки, последствия которых Земля ощутит примерно 8 мая.
Кроме того, сценаристы предсказали проведение Олимпийских игр 2024 года во Франции — это событие, кстати, сбылось: Летние игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.
Также в сериале отмечали, что в этом году может произойти восстановление СССР, куда войдут Норвегия, Швеция и Финляндия, что Дональд Трамп повторно будет баллотироваться в президенты, а ВС РФ должны задержать американскую подлодку. Из этих предположений сбылось только одно: Трамп действительно выдвинулся на пост президента, выборы которого пройдут уже в ноябре.
Сценаристы предсказывали и смерть Джо Байдена: по их мнению, смерть политика произойдёт в 2024 году.
Сбываться предсказанные популярным мультфильмом события стали ещё в начале 2000-х годов. Так, сценаристы рассказали о теракте в США, который случился 11 сентября 2001 года, когда террористы захватили четыре пассажирских самолёта и направили их на Башни-близнецы. В «Симпсонах» сообщили об этом за четыре года до дня теракта.
Предсказание коронавирусной инфекции сценаристы сделали ещё в 1993 году, а начавшейся в 2011 году войны в Сирии — в 2001 году. В 1995-м году было предсказано появление Apple Watch и строительство небоскрёба «Шард» в Лондоне, который в реальном мире появился только спустя 14 лет.
Многие помнят и предсказание президентства Дональда Трампа, которое показали в мультсериале за 15 лет до этого события в реальном мире. За пару месяцев до события в «Симпсонах» предсказали и победу Германии в Кубке мира по футболу.
Всего в сериале предсказали более 20 событий, которые затем сбылись, поэтому тревогу, появившуюся у некоторых россиян касательно ядерной войны, понять можно.