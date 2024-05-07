Ядерная война в 2024 году: очередное предсказание «Симпсонов» может исполниться?

Средства массовой информации и популярные Telegram-каналы ранее вспомнили сюжет одной из серий известного мультсериала «Симпсоны», которые в очередной раз сделали предсказание по поводу происходящих в мире событий. Так, исходя из сюжета серии, на Земле 5 мая 2024 года должна была начаться ядерная война. Хотя, по мнению сценаристов, ядерный взрыв мог произойти и в 2022 году — во время начала конфликта с Украиной.