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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:56

Концерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде

Ветеранам в Белгороде перед Днём Победы вновь организовали персональные концерты

7 мая 2024, 15:56
Фото: мэрия Белгорода
Концерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде

Белгородских ветеранов поздравили фронтовые бригады

Ветераны Великой Отечественной войны Вера Уткина и Надежда Казеннова получили поздравления от фронтовых бригад в преддверии Дня Победы. Артисты исполнили для них песни военных лет, рассказали в мэрии.

Перед Днём Победы фронтовые бригады поздравили ветеранов Веру Уткиную и Надежду Казеннову.

Надежда Казеннова, старший сержант медицинской службы 3-го Белорусского фронта, была участницей Сталинградской битвы и закончила войну в Кёнигсберге. Вера Уткина пережила блокаду и проявила смелость и отвагу в качестве санитарки, спасая советских солдат.

Для ветеранов солисты и творческие коллективы центра досуга и центра народного творчества «Сокол» исполнили песни военных лет. Отметим, что традиция проводить персональные концерты появилась в 2020 году, когда была пандемия коронавируса.

Концерт фронтовой бригады для ветерана в БелгородеКонцерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде
Концерт фронтовой бригады для ветерана в БелгородеКонцерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде
Концерт фронтовой бригады для ветерана в БелгородеКонцерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде
Концерт фронтовой бригады для ветерана в Белгороде
Фото: мэрия Белгорода
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