Ветеранам в Белгороде перед Днём Победы вновь организовали персональные концерты

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Перед Днём Победы фронтовые бригады поздравили ветеранов Веру Уткиную и Надежду Казеннову.
Надежда Казеннова, старший сержант медицинской службы 3-го Белорусского фронта, была участницей Сталинградской битвы и закончила войну в Кёнигсберге. Вера Уткина пережила блокаду и проявила смелость и отвагу в качестве санитарки, спасая советских солдат.
Для ветеранов солисты и творческие коллективы центра досуга и центра народного творчества «Сокол» исполнили песни военных лет. Отметим, что традиция проводить персональные концерты появилась в 2020 году, когда была пандемия коронавируса.