В Белгороде подешевели квартиры в новостройках, но цена всё ещё впечатляет

В Курске квадратный метр жилья подорожал на 1,1% — до 101 тыс. рублей. За год цены за «квадрат» выросли на 20,6%. Стоимость квартир в среднем сейчас оценивается в 5,4 млн рублей. В апреле новостройки подешевели на 0,8%. При этом за год рост цен за квартиры составил 27,6%.