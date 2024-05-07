В Белгороде подешевели квартиры в новостройках, но цена всё ещё впечатляет

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Белгороде в апреле зафиксировали незначительный рост цен за квадратный метр жилья в новостройках. Рост составил 0,9%. Сейчас цена за «квадрат» составляет 123 тыс. рублей. Прирост за год составил 8,4%.
Что касается стоимости квартир в новостройках, то цены на них в апреле снизились на 0,7%. Средняя цена за жильё в новом доме сейчас составляет 7,3 млн рублей. Прирост за год составил 15,6%.
В Воронеже в апреле «квадрат» в новостройке подорожал на 0,2% — до 116 тыс. рублей. Прирост за год составил 21,8%. Стоимость квартир там оценивается в 5,9 млн рублей. Новостройки в апреле подешевели на 1,9%. За год прирост составил 22,8%.
В Курске квадратный метр жилья подорожал на 1,1% — до 101 тыс. рублей. За год цены за «квадрат» выросли на 20,6%. Стоимость квартир в среднем сейчас оценивается в 5,4 млн рублей. В апреле новостройки подешевели на 0,8%. При этом за год рост цен за квартиры составил 27,6%.
В Липецке стоимость квадратного метра жилья в прошлом месяце выросла на 5,8% и составила 98 тыс. рублей. Стоимость квартир выросла на 5%, до 5,7 млн рублей. В городе зафиксировали одни из самых высоких показателей по приросту цен на этот вид недвижимости.