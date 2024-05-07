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Новостройки

В Белгороде подешевели квартиры в новостройках, но цена всё ещё впечатляет

7 мая 2024, 10:51
Фото: 1MI
Новостройки
Также в апреле замедлился рост стоимости «квадрата» в новостройках. Сейчас средняя стоимость этого вида недвижимости составляет 7,3 млн рублей. Данные представил портал «Мир квартир».

В Белгороде в апреле зафиксировали незначительный рост цен за квадратный метр жилья в новостройках. Рост составил 0,9%. Сейчас цена за «квадрат» составляет 123 тыс. рублей. Прирост за год составил 8,4%.

Что касается стоимости квартир в новостройках, то цены на них в апреле снизились на 0,7%. Средняя цена за жильё в новом доме сейчас составляет 7,3 млн рублей. Прирост за год составил 15,6%.

В Воронеже в апреле «квадрат» в новостройке подорожал на 0,2% — до 116 тыс. рублей. Прирост за год составил 21,8%. Стоимость квартир там оценивается в 5,9 млн рублей. Новостройки в апреле подешевели на 1,9%. За год прирост составил 22,8%.

В Курске квадратный метр жилья подорожал на 1,1% — до 101 тыс. рублей. За год цены за «квадрат» выросли на 20,6%. Стоимость квартир в среднем сейчас оценивается в 5,4 млн рублей. В апреле новостройки подешевели на 0,8%. При этом за год рост цен за квартиры составил 27,6%.

В Липецке стоимость квадратного метра жилья в прошлом месяце выросла на 5,8% и составила 98 тыс. рублей. Стоимость квартир выросла на 5%, до 5,7 млн рублей. В городе зафиксировали одни из самых высоких показателей по приросту цен на этот вид недвижимости.

В Белгороде замедлился рост цен на «квадрат» жилья в новостройках
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