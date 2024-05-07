РЭО выступил с инициативой создать систему распределения просроченных продуктов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется около семнадцати миллионов тонн продовольственных отходов. Потери продтоваров составляют более 40 процентов, что приводит к выбросу свыше двух миллионов тонн свалочного газа. Ущерб от потери продуктов питания превышает 1,6 триллиона рублей, что составляет 12 процентов оборота розничной торговли продовольствием в стране. В качестве эффективного решения проблемы глава РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности. При этом он подчеркнул, что у этой системы обязательно должен быть оператор.