РЭО выступил с инициативой создать систему распределения просроченных продуктов

Posted Вчера, 22:35
Published Вчера, 22:35
Modified Вчера, 22:35
Updated Вчера, 22:35
Предложение было разработано в рамках Концепции по минимизации образования отходов в РФ, которая направлена на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти, сообщает 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется около семнадцати миллионов тонн продовольственных отходов. Потери продтоваров составляют более 40 процентов, что приводит к выбросу свыше двух миллионов тонн свалочного газа. Ущерб от потери продуктов питания превышает 1,6 триллиона рублей, что составляет 12 процентов оборота розничной торговли продовольствием в стране. В качестве эффективного решения проблемы глава РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности. При этом он подчеркнул, что у этой системы обязательно должен быть оператор.
К формированию системы необходимо подключить специализированные компании, сельхозпредприятия, компании сферы общепита, пищевой промышленности, гостиничного хозяйства, розничной и оптовой торговли.
Предполагается, что система будет работать по принципу сбора и распределения пригодных к употреблению продуктов питания среди социально незащищенных граждан. Об этом сообщил Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО. Представитель Российского экологического оператора отметил, что оператором системы может быть назначена благотворительная организация, обеспечивающая сбор и передачу продовольственных товаров.
Назначенная благотворительная организация должна поддерживать контакт с сельхозпредприятиями, представителями пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, гостиничного хозяйства, а также предприятиями общепита.
Для развития системы распределения продтоваров необходимо внести изменения в действующее законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и своевременной передачи избытков продукции до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.