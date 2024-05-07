РЭО предоставит финансирование для двух объектов ТКО в Дагестане

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что инвестору будут направлены средства, полученные от выпуска собственных облигаций компании. Первый объект с годовой мощностью 120 000 тонн будет построен в Дербентском районе, а второй объект с мощностью обработки 150 000 тонн в год — в Хасавюртовском районе. Также до конца 2024 года в составе комплексов по обращению с отходами планируется создать предприятия по обработке и утилизации ТКО. Входящие мощности сортировочных комплексов в этих КПО составят 200 и 250 тысяч тонн в год.