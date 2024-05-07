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Published Сегодня, 14:07

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РЭО предоставит финансирование для двух объектов ТКО в Дагестане

РЭО предоставит финансирование для двух объектов ТКО в Дагестане

7 мая 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил инвестиции на строительство двух объектов по обращению с отходами на территории Республики Дагестан.

Компания готова выделить средства в размере 1,845 миллиарда рублей во втором квартале 2024 года, используя облигационные выпуски РЭО.

Объекты будут построены в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами, которые предусматривают обработку и утилизацию полезных фракций, а также захоронение не подлежащих переработке отходов, пишет newstracker.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что инвестору будут направлены средства, полученные от выпуска собственных облигаций компании. Первый объект с годовой мощностью 120 000 тонн будет построен в Дербентском районе, а второй объект с мощностью обработки 150 000 тонн в год — в Хасавюртовском районе. Также до конца 2024 года в составе комплексов по обращению с отходами планируется создать предприятия по обработке и утилизации ТКО. Входящие мощности сортировочных комплексов в этих КПО составят 200 и 250 тысяч тонн в год.

Строительство объектов осуществляется в рамках концессионных соглашений. После их запуска регион сможет выполнить показатели, установленные национальным проектом «Экология». Это 100%-ная обработка отходов и снижение объемов захоронения на полигонах в 2 раза.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что компания предоставляет финансирование для объектов размещения твердых коммунальных отходов в рамках концессионных соглашений. Инвестиции составят 721 815 000 рублей для первого объекта и 1 123 154 000 рублей — для второго. Он также подчеркнул, что объекты обработки с участками утилизации финансируются с использованием мер государственной поддержки, которая предоставляется согласно постановлению Правительства РФ № 1222.

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