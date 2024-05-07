Крымский подрядчик должен вернуть 1,5 млн рублей за строительство белгородских ФАПов

Также УКС заключило контракт с компанией «Спец Строй Крым» на выполнение строительно-монтажных работ по возведению ФАПа в Прохоровском районе. Цена контракта — 5,3 млн рублей. Заказчик перечислил аванс в 1,6 млн рублей. Общая стоимость выполненных работ — 4,1 млн рублей. Сумма неотработанного аванса составила 768 тысяч рублей. Но и в этом случае ответчик задолженность не погасил. Поэтому заказчик обратился в суд.