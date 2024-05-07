Крымский подрядчик должен вернуть 1,5 млн рублей за строительство белгородских ФАПов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Согласно картотеке дел, УКС Белгородской области обратилось в суд с иском к компании «Спец Строй Крым» и потребовало взыскать 1,5 млн рублей (неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по контрактам, неустойки, проценты).
В ходе заседания истец иск поддержал. Ответчик иск не признал, указывая на выполнение работ и ввод объектов в эксплуатацию. При этом доказательств выполнения работ ответчик не представил и неоднократно просил судебное разбирательство отложить для заключения мирового соглашения.
Как следует из материалов дела, в 2022 году министерство строительства Белгородской области, от которого действовало управление капстроительства региона, и компания «Спец Строй Крым» заключили государственный контракт.
Подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные работы при возведении фельдшерско-акушерского пункта в Яковлевском округе. Цена контракта составила 5,3 млн рублей. Сумма перечисленного аванса — 2,6 млн рублей, а общая стоимость выполненных работ достигла 3,3 млн рублей. В августе 2023 года по инициативе заказчика контракт был расторгнут. УКС потребовало возвратить сумму предварительной оплаты в размере 365 тысяч рублей. Но задолженность ответчик не погасил.
Также УКС заключило контракт с компанией «Спец Строй Крым» на выполнение строительно-монтажных работ по возведению ФАПа в Прохоровском районе. Цена контракта — 5,3 млн рублей. Заказчик перечислил аванс в 1,6 млн рублей. Общая стоимость выполненных работ — 4,1 млн рублей. Сумма неотработанного аванса составила 768 тысяч рублей. Но и в этом случае ответчик задолженность не погасил. Поэтому заказчик обратился в суд.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск УКСа Белгородской области и взыскал с компании «Спец Строй Крым» 1,5 млн рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок.
Напомним, ранее у белгородской прокуратуры возникли вопросы к управлению капстроительства из-за строительства вышеуказанных ФАПов. При возведении одного объекта сорвали сроки, а в другом — нарушили график строительно-монтажных работ. В итоге компания «Спец Строй Крым» получила штраф в размере 456 тысяч рублей за срыв сроков строительства.
Стоит отметить, что с подрядчиком также в 2022 году заключили контракт на 52,7 млн рублей на строительно-монтажные работы в музейном центре в честь героев-чернобыльцев.
Для справки. Фирма «Спец Строй Крым» зарегистрирована в Симферополе в 2021 году. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.