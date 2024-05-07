Гладков: три района Белгородской области получат новые автобусы

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Белгородская область дополнительно получила 30 автобусов для муниципальных образований. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Транспорт направят в три муниципалитета. Волоконовский район получит по одному автобусу среднего и малого класса. Губкинскому горокругу выделят по шесть автобусов среднего и малого класса. В Яковлевский горокруг привезут 11 автобусов большого класса, три — среднего и два — малого класса.
По словам губернатора, в минувшем году в муниципалитеты поступило 59 новых автобусов.
Как уточнили в региональном правительстве, обновление транспорта проводят по Президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.