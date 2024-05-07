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Автобус

Гладков: три района Белгородской области получат новые автобусы

7 мая 2024, 09:18
Фото: 1MI
Автобус
Региону выделили 30 новых автобусов. Их направят в Волоконовский район, Губкинский и Яковлевский округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область дополнительно получила 30 автобусов для муниципальных образований. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Транспорт направят в три муниципалитета. Волоконовский район получит по одному автобусу среднего и малого класса. Губкинскому горокругу выделят по шесть автобусов среднего и малого класса. В Яковлевский горокруг привезут 11 автобусов большого класса, три — среднего и два — малого класса.

По словам губернатора, в минувшем году в муниципалитеты поступило 59 новых автобусов.

Как уточнили в региональном правительстве, обновление транспорта проводят по Президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.

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