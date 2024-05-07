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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Фото крупного пожара в Белгородской области появилось в Сети

Фото крупного пожара в Белгородской области появилось в Сети

7 мая 2024, 16:57
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Возгорание произошло в Ракитном. На месте работают спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».
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Пожар

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 18:53. Горит металлическая зерносушилка и одноэтажное складское помещение в посёлке Ракитное. На место происшествия направились дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара уточняется.

Фото с места событий.

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Напомним, в Шебекино из-за атаки дрона произошёл взрыв на газозаправочной станции. В результате загорелся резервуар для хранения газа.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Пострадавшие#Ракитное#Шебекино#Белгород#Газозаправочная станция
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