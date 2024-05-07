Фото крупного пожара в Белгородской области появилось в Сети

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 18:53. Горит металлическая зерносушилка и одноэтажное складское помещение в посёлке Ракитное. На место происшествия направились дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара уточняется.
Фото с места событий.
Напомним, в Шебекино из-за атаки дрона произошёл взрыв на газозаправочной станции. В результате загорелся резервуар для хранения газа.