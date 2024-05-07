Фонтан «Кувшинка» в Белгороде пока не работает на постоянной основе

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В ходе прямого эфира к градоначальнику обратилась белгородка, которая рассказала, что вечером решила посмотреть на фонтан «Кувшинка» в Центральном парке в Белгороде, но он оказался нерабочим.
Мэр отметил, что открытия фонтана не было. Это был пробный запуск. Сейчас на объекте идут пуско-наладочные работы. Проводится настройка. Запустить фонтан городские власти планируют 13 мая.
Напомним, ранее мэр сообщал о планах запустить фонтан «Кувшинка». По его словам, рабочие занялись восстановлением исторически утраченного объекта в рамках реконструкции Центрального парка. Фонтан открыли ещё в конце 50-х годов. Но его использовался как скульптуру. В итоге объект демонтировали.