Фонтан «Кувшинка» в Белгороде пока не работает на постоянной основе

Напомним, ранее мэр сообщал о планах запустить фонтан «Кувшинка». По его словам, рабочие занялись восстановлением исторически утраченного объекта в рамках реконструкции Центрального парка. Фонтан открыли ещё в конце 50-х годов. Но его использовался как скульптуру. В итоге объект демонтировали.