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Фонтан «Кувшинка» в Белгороде пока не работает на постоянной основе

Фонтан «Кувшинка» в Белгороде пока не работает на постоянной основе

7 мая 2024, 17:56
Фото: 1MI
На нерабочий фонтан пожаловались горожане. Мэр областного Валентин Демидов сообщил, что официального открытия не было.

В ходе прямого эфира к градоначальнику обратилась белгородка, которая рассказала, что вечером решила посмотреть на фонтан «Кувшинка» в Центральном парке в Белгороде, но он оказался нерабочим.

Мэр отметил, что открытия фонтана не было. Это был пробный запуск. Сейчас на объекте идут пуско-наладочные работы. Проводится настройка. Запустить фонтан городские власти планируют 13 мая.

Напомним, ранее мэр сообщал о планах запустить фонтан «Кувшинка». По его словам, рабочие занялись восстановлением исторически утраченного объекта в рамках реконструкции Центрального парка. Фонтан открыли ещё в конце 50-х годов. Но его использовался как скульптуру. В итоге объект демонтировали.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Работы#Фонтан#Белгород#Пуско-наладочные работы#Городские власти#Кувшинка
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