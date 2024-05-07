День национальных приоритетов будет посвящен развитию экономики

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Ключевым событием национального дня должна стать пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках мероприятия ожидается выступление первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова, министра экономического развития России Максима Решетникова, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича и председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева.
В повестку дня сессии включили исследование экономических вопросов, проблем производительности труда, вопросов вклада федеральной и региональной власти в улучшение инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса и деловой активности, влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, задач, связанных со снятием транспортно-логистических ограничений в целях развития логистического суверенитета страны, пишет РИА «Новости».
В планах организаторов — проведение двух отраслевых панелей: на темы «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». В рамках панелей ожидаются выступления замминистра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александра Молодцова, гендиректора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, представителей государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти. Эксперты проведут анализ вопросов совместной работы Правительства РФ, бизнеса и регионов, нацеленный на улучшение инвестиционного климата, реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизма обратной связи с бизнесом. Ожидается также подведение итогов национального проекта «Производительность труда».