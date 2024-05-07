День национальных приоритетов будет посвящен развитию экономики

В планах организаторов — проведение двух отраслевых панелей: на темы «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». В рамках панелей ожидаются выступления замминистра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александра Молодцова, гендиректора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, представителей государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти. Эксперты проведут анализ вопросов совместной работы Правительства РФ, бизнеса и регионов, нацеленный на улучшение инвестиционного климата, реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизма обратной связи с бизнесом. Ожидается также подведение итогов национального проекта «Производительность труда».