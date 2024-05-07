Белгородцев предупредили о новом ограничении на дорогах

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Из-за открытия Камышитового сквера и мемориала в память о трагедии 1942 года в Белгороде будет ограничено движение.
7 мая с 23:00 до окончания мероприятий на участке от улицы Серафимовича до дома № 84 по улице Корочанской будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Исключение сделают только для экстренных служб.
С 18:00 8 мая и до окончания мероприятия на этом участке будет полностью запрещено движение транспорта.
Маршрут объезда автомобилистам предлагают строить через улицы Корочанская, Серафимовича и Михайловское шоссе.
Сегодня также стало известно, что движение автотранспорта у дома № 51 на проспекте Белгородском будет полностью перекрыто с 17 по 19 мая. Также до 25 мая будет частичное ограничение движения.