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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Ограничение движения

Белгородцев предупредили о новом ограничении на дорогах

7 мая 2024, 15:01
Фото: 1MI
Ограничение движения

В Белгороде перекроют движение на одной из улиц из-за открытия сквера

В связи с открытием Камышитового сквера и мемориала в Белгороде будет временно перекрыто движение транспорта на одном из участков. Ограничения начнут действовать с вечера 7 мая и продлятся до окончания мероприятий, сообщает мэрия.

Из-за открытия Камышитового сквера и мемориала в память о трагедии 1942 года в Белгороде будет ограничено движение.

7 мая с 23:00 до окончания мероприятий на участке от улицы Серафимовича до дома № 84 по улице Корочанской будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Исключение сделают только для экстренных служб.

С 18:00 8 мая и до окончания мероприятия на этом участке будет полностью запрещено движение транспорта.

Маршрут объезда автомобилистам предлагают строить через улицы Корочанская, Серафимовича и Михайловское шоссе.

Сегодня также стало известно, что движение автотранспорта у дома № 51 на проспекте Белгородском будет полностью перекрыто с 17 по 19 мая. Также до 25 мая будет частичное ограничение движения.

На одном из участков в центре Белгорода на два дня полностью перекроют движение
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Транспорт#Новости Белгорода#Ограничения движения#Белгород
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