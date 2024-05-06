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В Белгороде должна исправить ситуацию с парковками возле медучреждений до 11 мая

В прокуратуре ответили, почему сделали замечания мэру Белгорода из-за парковок

6 мая 2024, 16:17
Фото: 1MI

В Белгороде должна исправить ситуацию с парковками возле медучреждений до 11 мая

Об этом Бел.Ру сообщили в областной прокуратуре. В ведомстве добавили, что нарушения фиксировали в 2023 и 2024 годах.

Как сообщили Бел.Ру, в прошлом году прокуратура Белгорода обнаружила, что возле онкологического диспансера в областном центре нет парковки для маломобильных групп населения. Главе администрации Белгорода внесли представление. В итоге около медучреждения появилось 10 машино-мест для инвалидов.

В этом году сотрудники прокуратуры вновь провели проверку. По итогам парковочных мест для инвалидов не нашли около Белгородской клинической больницы Святителя Иоасафа, противотуберкулёзного диспансера и инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского. Нарушения при их обустройстве нашли также возле детской областной больницы и областной больницы Святителя Иоасафа.

11 апреля главе администрации Белгорода внесли представление. В прокуратуре отметили, что конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий городские власти должны принять в течение месяца со дня внесения представления.

Напомним, ранее причины отсутствия парковок назвали в мэрии.

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#Кристина Семенчук#Город#Инвалиды#Прокуратура#Нарушения#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парковки#Противотуберкулезный диспансер#Белгород#Онкологический диспансер#Медучреждения
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