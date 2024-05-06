В прокуратуре ответили, почему сделали замечания мэру Белгорода из-за парковок

В этом году сотрудники прокуратуры вновь провели проверку. По итогам парковочных мест для инвалидов не нашли около Белгородской клинической больницы Святителя Иоасафа, противотуберкулёзного диспансера и инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского. Нарушения при их обустройстве нашли также возле детской областной больницы и областной больницы Святителя Иоасафа.