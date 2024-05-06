В прокуратуре ответили, почему сделали замечания мэру Белгорода из-за парковок

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Как сообщили Бел.Ру, в прошлом году прокуратура Белгорода обнаружила, что возле онкологического диспансера в областном центре нет парковки для маломобильных групп населения. Главе администрации Белгорода внесли представление. В итоге около медучреждения появилось 10 машино-мест для инвалидов.
В этом году сотрудники прокуратуры вновь провели проверку. По итогам парковочных мест для инвалидов не нашли около Белгородской клинической больницы Святителя Иоасафа, противотуберкулёзного диспансера и инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского. Нарушения при их обустройстве нашли также возле детской областной больницы и областной больницы Святителя Иоасафа.
11 апреля главе администрации Белгорода внесли представление. В прокуратуре отметили, что конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий городские власти должны принять в течение месяца со дня внесения представления.
Напомним, ранее причины отсутствия парковок назвали в мэрии.