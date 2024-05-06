Следком РФ будет вести расследование по поводу атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Следственный комитет России будет вести расследование по факту нападения вооружённых формирований Украины на территорию Белгородской области. В результате данного нападения есть погибшие и пострадавшие.
В Белгородской области ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали два автомобиля, которые везли сотрудников предприятия на работу. В результате нападения шесть человек погибли, более 30 мирных граждан получили ранения, среди пострадавших есть дети.
Сообщается, что Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению этого преступления.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья». Происшествие случилось в Борисовском районе недалеко от села Берёзовка. Мужчину с тяжёлой раной в области живота сейчас оперируют врачи. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.