Следком РФ будет вести расследование по поводу атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья». Происшествие случилось в Борисовском районе недалеко от села Берёзовка. Мужчину с тяжёлой раной в области живота сейчас оперируют врачи. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.