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Футбол

«‎Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей

6 мая 2024, 15:19
Фото: 1MI
Футбол
Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу тульской команды, сообщили в пресс-службе белгородского клуба. «Салют» по итогам матча занимает 13-е место в турнирной таблице. Поддержать футболистов пришли более 100 белгородских детей, которые сейчас находятся в Туле.
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Футбол

Футбольный клуб «Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» в пятом туре LEON-Второй лиги Б. Встреча состоялась 5 мая в Туле на стадионе академии «Арсенал». Матч завершился счётом 4:1 в пользу соперника.

Теперь в турнирной таблице белгородцы занимают 13-е место. В топ-3 лучших вошли «Композит» из Павловского Посада, «Химки-М» и тульский «Арсенал-2».

Виктор Навоченко, главный тренер белгородских футболистов, дал комментарий по прошедшему матчу: «В перерыве поговорили жёстко. Когда соперник ведёт со счётом 0:3, команда сбавляет обороты. Два стандарта, два мяча пропускаем — это катастрофа».

Он также поблагодарил тех ребят, кто приехал поддерживать белгородцев.

«Но мы их не поддержали своей игрой», — заключил Навоченко.

Отмечается, что более 100 детей из Белгородской области, которые сейчас находятся в Туле, пришли посмотреть игру белгородской команды.

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