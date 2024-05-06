«‎Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Футбольный клуб «Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» в пятом туре LEON-Второй лиги Б. Встреча состоялась 5 мая в Туле на стадионе академии «Арсенал». Матч завершился счётом 4:1 в пользу соперника.
Теперь в турнирной таблице белгородцы занимают 13-е место. В топ-3 лучших вошли «Композит» из Павловского Посада, «Химки-М» и тульский «Арсенал-2».
Виктор Навоченко, главный тренер белгородских футболистов, дал комментарий по прошедшему матчу: «В перерыве поговорили жёстко. Когда соперник ведёт со счётом 0:3, команда сбавляет обороты. Два стандарта, два мяча пропускаем — это катастрофа».
Он также поблагодарил тех ребят, кто приехал поддерживать белгородцев.
«Но мы их не поддержали своей игрой», — заключил Навоченко.
Отмечается, что более 100 детей из Белгородской области, которые сейчас находятся в Туле, пришли посмотреть игру белгородской команды.