«‎Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей

Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу тульской команды, сообщили в пресс-службе белгородского клуба. «Салют» по итогам матча занимает 13-е место в турнирной таблице. Поддержать футболистов пришли более 100 белгородских детей, которые сейчас находятся в Туле.

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