Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-Морского флота с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.
В ходе учений отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Проводимые учения нужны для обеспечения готовности сил ВС РФ к защите территориальной целостности и суверенитета страны. Это является ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.
В январе стало известно, как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом. Пентагон воздержался от комментариев относительно теракта, в результате которого был уничтожен Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту. Франция отказалась созывать заседание Совета Безопасности ООН после случившегося. Российская сторона оценивает такое поведение как злоупотребление полномочиями.