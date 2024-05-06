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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 12:20

На учениях ВС РФ отработают вопросы применения нестратегического ядерного оружия

На учениях ВС РФ отработают вопросы применения нестратегического ядерного оружия

6 мая 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный штаб готовит масштабные учения с участием ракетных войск, авиации и флота для повышения готовности нестратегических ядерных сил и отработки вопросов их применения. Учения являются ответом на провокации Запада и направлены на обеспечение безопасности России, сообщили в Минобороны РФ.

Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-Морского флота с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

В ходе учений отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Проводимые учения нужны для обеспечения готовности сил ВС РФ к защите территориальной целостности и суверенитета страны. Это является ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.

В январе стало известно, как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом. Пентагон воздержался от комментариев относительно теракта, в результате которого был уничтожен Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту. Франция отказалась созывать заседание Совета Безопасности ООН после случившегося. Российская сторона оценивает такое поведение как злоупотребление полномочиями.

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