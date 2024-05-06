В январе стало известно, как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом. Пентагон воздержался от комментариев относительно теракта, в результате которого был уничтожен Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту. Франция отказалась созывать заседание Совета Безопасности ООН после случившегося. Российская сторона оценивает такое поведение как злоупотребление полномочиями.