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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Гладков поручил разработать варианты начала работы школ в новом учебном году

«Приживутся?» Гладкова удивило фото на фоне пальм из презентации шебекинского главы

6 мая 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney

Гладков поручил разработать варианты начала работы школ в новом учебном году

Белгородские власти будут готовиться как к улучшению оперативной обстановки, так и к ухудшению. Варианты работы образовательных учреждений в новом учебном году подготовят через несколько недель. Потом решение вынесут на обсуждение детей, учителей и педагогов.

По словам главы области Вячеслава Гладкова, в регионе крайне непростая ситуация с точки зрения рисков работы с детьми в приграничных муниципалитетах. В первую очередь это касается Шебекинского горокруга.

Шебекино сильно достаётся за два с половиной года. Мы понимаем, что это крайне отрицательно влияет на детей во всех смыслах: раненые, погибшие, жильё, отсутствие школ и учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Всё закрыто.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил создать комиссию, которая начнёт разрабатывать несколько вариантов работы школ в новом учебном году.

Ситуация должна улучшаться, но мы должны готовиться к различным вариантам. Меры нужно вырабатывать уже сейчас, как мы отработали в 2023 году, когда запустились в очном формате, но готовились к ухудшению.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что полезность дистанта небольшая, особенно там, где есть слабый контроль за проведением занятий.

Свои предложения комиссия подготовит через несколько недель. Потом решение вынесут на обсуждение детей, учителей и педагогов.

Также в ходе оперсовещания Гладкова удивило фото семьи на фоне пальм, которое в своей презентации продемонстрировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Семья на фоне пальмы смотрится необычно. Мне не нравится эта перспектива. А если пальмы у нас высаживать, не знаю, приживутся ли.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Комиссия#Шебекино#Новости Белгорода#Образовательные учреждения#Белгород#Новый учебный год#Приграничье#Дистантное обучение#Пальмы
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