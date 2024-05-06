«Приживутся?» Гладкова удивило фото на фоне пальм из презентации шебекинского главы

Гладков поручил разработать варианты начала работы школ в новом учебном году

Белгородские власти будут готовиться как к улучшению оперативной обстановки, так и к ухудшению. Варианты работы образовательных учреждений в новом учебном году подготовят через несколько недель. Потом решение вынесут на обсуждение детей, учителей и педагогов.

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