Потерявшим скот при атаке на приграничье белгородцам собираются помочь соцконтрактами

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В состав оперштаба должны войти главные заместители губернатора и министры.
«Я обращаюсь к Сергею Довгалюку, Владимиру Базарову, Алексею Ботвиньеву, Оксане Козлитиной, Елене Батановой, Ольге Медведевой. Вопросов будет много. Война, и люди переживают. Много эмоций, и от того, как выстроен процесс диалога, зависит успех нашей работы. Людям надо помогать с большим уважением. Они прошли через страшные события. Понимаем, что от избыточности требований никто не застрахован, но надо объяснять по закону», — сообщил Вячеслав Гладков.
В штабе должен находиться постоянный представитель от министерства строительства. Гладков озвучил ещё несколько нюансов, но на этом моменте у трансляции пропал звук. Было это плановое выключение или сбой — неизвестно.
Отдельно акцентировал внимание Гладков на гибели скота.
«Посчитаем объём работы, будем принимать индивидуальные решения. Самое простое по таким пострадавшим — социальный контракт. У нас есть инструмент: дали денег, спокойно люди приобрели коров и спокойно закрыли вопрос. Но там, конечно, с точки зрения документов нужно помочь. И не каждый подойдёт под формат социального контракта. Будем принимать индивидуальные решения», — Гладков.
Большой объём работ предстоит сделать и главе Грайворонского горокруга Геннадию Бондареву: ему необходимо обеспечить вопросы коммуникации и информирования штаба.
«Поставка данных в штаб должна быть ежедневной. У нас есть в сёлах проблемы с интернетом, и задача — их решить», — губернатор.
Оценить выполнение данного поручения Гладков пообещал 10 мая. Место для создания штаба должно быть безопасным и доступным.