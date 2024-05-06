Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Грайворонский горокруг, архивное фото

Потерявшим скот при атаке на приграничье белгородцам собираются помочь соцконтрактами

6 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI
Грайворонский горокруг, архивное фото

Гладков поручил создать штаб по восстановлению Грайворонского горокруга

Задачу создать специальный штаб по восстановлению Грайворонского горокруга губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил во время оперсовещания с правительством региона.

В состав оперштаба должны войти главные заместители губернатора и министры.

«Я обращаюсь к Сергею Довгалюку, Владимиру Базарову, Алексею Ботвиньеву, Оксане Козлитиной, Елене Батановой, Ольге Медведевой. Вопросов будет много. Война, и люди переживают. Много эмоций, и от того, как выстроен процесс диалога, зависит успех нашей работы. Людям надо помогать с большим уважением. Они прошли через страшные события. Понимаем, что от избыточности требований никто не застрахован, но надо объяснять по закону», — сообщил Вячеслав Гладков.

В штабе должен находиться постоянный представитель от министерства строительства. Гладков озвучил ещё несколько нюансов, но на этом моменте у трансляции пропал звук. Было это плановое выключение или сбой — неизвестно.

Отдельно акцентировал внимание Гладков на гибели скота.

«Посчитаем объём работы, будем принимать индивидуальные решения. Самое простое по таким пострадавшим — социальный контракт. У нас есть инструмент: дали денег, спокойно люди приобрели коров и спокойно закрыли вопрос. Но там, конечно, с точки зрения документов нужно помочь. И не каждый подойдёт под формат социального контракта. Будем принимать индивидуальные решения», — Гладков.

Большой объём работ предстоит сделать и главе Грайворонского горокруга Геннадию Бондареву: ему необходимо обеспечить вопросы коммуникации и информирования штаба.

«Поставка данных в штаб должна быть ежедневной. У нас есть в сёлах проблемы с интернетом, и задача — их решить», — губернатор.

Оценить выполнение данного поручения Гладков пообещал 10 мая. Место для создания штаба должно быть безопасным и доступным.

Порядка 500 домов необходимо восстановить в белгородском Грайвороне
Узнать подробнее
Читайте также:
Без прописки можно? Кому из белгородцев не выплатят 10, 50 и 100 тысяч рублейВСУ обстреляли Дроновку Грайворонского горокруга: без пострадавших, есть разрушения«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокруга
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Оксана Козлитина#Оперштаб#Социальный контракт#Геннадий Бондарев#Скот#Алексей Ботвиньев#СВО#Министерство строительства#Сергей Довгалюк
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"