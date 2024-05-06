«Беда пришла в дома»: глава района, где погибли белгородцы, обратился к жителям

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Глава Борисовского района Владимир Переверзев призвал водителей ограничить передвижение по трассе Крым — Комсомолец — Красиво. Сегодня, 6 мая, дроны ВСУ два раза атаковали движущийся в районе села Берёзовка Борисовского района транспорт.
Во время утренней атаки погибли семь человек. Под удар попали две «Газели», которые везли работников ГК «Агро-Белогорье», и легковой автомобиль. По словам Переверзева, среди погибших есть жители сёл Борисовского района.
Напомним, что позже Борисовский район снова подвергся атаке дрона. Он ударил по движущемуся легковому автомобилю. Пострадал мужчина.