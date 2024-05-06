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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Глава района попросил белгородцев не ездить по трассе, попавшей под атаку дронов

«Беда пришла в дома»: глава района, где погибли белгородцы, обратился к жителям

6 мая 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney

Глава района попросил белгородцев не ездить по трассе, попавшей под атаку дронов

Глава Борисовского района призвал ограничить передвижение на авто по трассе Крым — Комсомолец — Красиво. Он также рассказал, что при утренней атаке дронов среди погибших есть жители сёл.

Глава Борисовского района Владимир Переверзев призвал водителей ограничить передвижение по трассе Крым — Комсомолец — Красиво. Сегодня, 6 мая, дроны ВСУ два раза атаковали движущийся в районе села Берёзовка Борисовского района транспорт.

Во время утренней атаки погибли семь человек. Под удар попали две «Газели», которые везли работников ГК «Агро-Белогорье», и легковой автомобиль. По словам Переверзева, среди погибших есть жители сёл Борисовского района.

Напомним, что позже Борисовский район снова подвергся атаке дрона. Он ударил по движущемуся легковому автомобилю. Пострадал мужчина.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Трасса#Ограничение#Борисовский район#Транспорт#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород
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