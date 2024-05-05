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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Белгородец срезал высаженную в парке Победы сирень

Нарвал прямо при подруге: белгородцев возмутил парень, срезающий сирень в парке

5 мая 2024, 15:22
Фото: 1MI

Белгородец срезал высаженную в парке Победы сирень

В редакцию Бел.Ру обратилась подписчица Галина: женщина прислала видео, на котором молодая пара белгородцев срезает сирень у всех на глазах в парке Победы.
Сюжет
Штраф

На кадрах видно, как молодой белгородец в очках вместе со своей подругой срезает сирень с куста в парке Победы. Не остановила пару даже предупреждение о том, что видео с ними отправят в Бел.Ру.

Видео: 1MI

Напомним, что 3 мая в Белгороде нашли мужчину, срывавшего тюльпаны с городской клумбы. Теперь ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Свой поступок белгородец мотивировал «хорошим настроением» и желанием порадовать жену и дочь.

Это далеко не первый случай. В апреле двое мужчин срывали цветы в районе улицы Мичурина. Представители городской администрации сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать указанных лиц.

Хотел порадовать дочь и жену: белгородцу грозит штраф за сорванные тюльпаны
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#Артем Черненко#Видео#Белгородская область#Сирень#Штраф#Парк Победы#Правоохранительные органы#Мужчины#Тюльпаны#Белгород#Административный арест
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