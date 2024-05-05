Нарвал прямо при подруге: белгородцев возмутил парень, срезающий сирень в парке

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
На кадрах видно, как молодой белгородец в очках вместе со своей подругой срезает сирень с куста в парке Победы. Не остановила пару даже предупреждение о том, что видео с ними отправят в Бел.Ру.
Напомним, что 3 мая в Белгороде нашли мужчину, срывавшего тюльпаны с городской клумбы. Теперь ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Свой поступок белгородец мотивировал «хорошим настроением» и желанием порадовать жену и дочь.
Это далеко не первый случай. В апреле двое мужчин срывали цветы в районе улицы Мичурина. Представители городской администрации сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать указанных лиц.