Двое белгородцев в больнице, один скончался: в Борисовке и Лапыгино произошли ДТП

Также утром 4 апреля стало известно об ещё одной аварии с участием мотоцикла. Она произошла вчера в десять вечера в Борисовке, в районе дома №9 по площади Ушакова. При обгоне поворачивающего налево автомобиля HONDA, за рулём которого находилась женщина 34 лет, водитель мотоцикла YAMAHA, врезался в авто и наехал на стоявшую у края проезжей части LADA 2115.