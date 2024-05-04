Двое белгородцев в больнице, один скончался: в Борисовке и Лапыгино произошли ДТП

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
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Updated Сегодня, 11:53
Согласно сообщениям ГИБДД по Белгородской области, сегодня около 11:20 в селе Лапыгино на улице Центральной произошла авария с участием 19-летнего мотоциклиста и 45-летнего водителя экскаватора-погрузчика.
Молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивающим влево погрузчиком, который в этот момент ехал ему навстречу. По официальным данным, 19-летний водитель получил телесные повреждения.
Также утром 4 апреля стало известно об ещё одной аварии с участием мотоцикла. Она произошла вчера в десять вечера в Борисовке, в районе дома №9 по площади Ушакова. При обгоне поворачивающего налево автомобиля HONDA, за рулём которого находилась женщина 34 лет, водитель мотоцикла YAMAHA, врезался в авто и наехал на стоявшую у края проезжей части LADA 2115.
В результате аварии водитель мотоцикла скончался в больнице из-за повреждений. Его 17-летний пассажир получил несколько травм.
Напомним также, что в середине февраля в Корочанском районе составили протокол на водителя мотоцикла «Иж». Белгородцу на тот момент только исполнилось 16 лет, прав у него не было.
В конце 2023 года белгородцам сообщили о главных проблемах на дорогах, которые становятся причинами аварий и превышением уровня норм. В результате переговоров межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в области выявлено, что всё еще имеются проблемы с нетрезвыми водителями, пешеходами и несовершеннолетними мотоциклистами.
Так, в Старооскольском горокруге отметили самый повышенный уровень смертности среди пешеходов. В данном муниципалитете зарегистрировали примерно 30% смертельных случаев среди всех погибших пешеходов.