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Published Сегодня, 11:45

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ДТП

Двое белгородцев в больнице, один скончался: в Борисовке и Лапыгино произошли ДТП

4 мая 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
ДТП

В ДТП в Лапыгино и Борисовке пострадало два человека, один скончался в больнице

В Белгородской области произошло два ДТП, одно из которых случилось в селе Лапыгино, где столкнулись мотоцикл и погрузчик. Другое — в Борисовке, где мотоцикл врезался в автомобиль и наехал на другую машину, в результате чего скончался его водитель и пострадал 17-летний пассажир.
Сюжет
ДТП

Согласно сообщениям ГИБДД по Белгородской области, сегодня около 11:20 в селе Лапыгино на улице Центральной произошла авария с участием 19-летнего мотоциклиста и 45-летнего водителя экскаватора-погрузчика.

Молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивающим влево погрузчиком, который в этот момент ехал ему навстречу. По официальным данным, 19-летний водитель получил телесные повреждения.

Также утром 4 апреля стало известно об ещё одной аварии с участием мотоцикла. Она произошла вчера в десять вечера в Борисовке, в районе дома №9 по площади Ушакова. При обгоне поворачивающего налево автомобиля HONDA, за рулём которого находилась женщина 34 лет, водитель мотоцикла YAMAHA, врезался в авто и наехал на стоявшую у края проезжей части LADA 2115.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался в больнице из-за повреждений. Его 17-летний пассажир получил несколько травм.

Напомним также, что в середине февраля в Корочанском районе составили протокол на водителя мотоцикла «Иж». Белгородцу на тот момент только исполнилось 16 лет, прав у него не было.

В конце 2023 года белгородцам сообщили о главных проблемах на дорогах, которые становятся причинами аварий и превышением уровня норм. В результате переговоров межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в области выявлено, что всё еще имеются проблемы с нетрезвыми водителями, пешеходами и несовершеннолетними мотоциклистами.

Так, в Старооскольском горокруге отметили самый повышенный уровень смертности среди пешеходов. В данном муниципалитете зарегистрировали примерно 30% смертельных случаев среди всех погибших пешеходов.

Пьяные водители и молодые мотоциклисты портят белгородскую статистику по ДТП
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