Белгородским военнослужащим отправят 17 тысяч «пасхальных корзин»

Сегодня их часть отвезли к «Солдатскому привалу» , куда приносят продукты и вещи белгородцы для служащих.

В Белгородской области в конце апреля началась реализация проекта «Собери пасхальную корзину солдату» . Жители региона имели возможность передать военнослужащим письма, рисунки, подарки и все необходимые к Пасхе вещи. Органы власти направят 17 000 «пасхальных корзин» военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

17 тысяч пасхальных корзин собрали в Белгородской области для военнослужащих

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