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Пасха

Белгородским военнослужащим отправят 17 тысяч «пасхальных корзин»

4 мая 2024, 16:15
Фото: Bel.ru
Пасха
В рамках проекта «Собери пасхальную корзину солдату» белгородцы собрали 17 000 корзин к Пасхе для участников СВО. Их к ним направят вместе с гуманитарной помощью.

17 тысяч пасхальных корзин собрали в Белгородской области для военнослужащих

В Белгородской области в конце апреля началась реализация проекта «Собери пасхальную корзину солдату». Жители региона имели возможность передать военнослужащим письма, рисунки, подарки и все необходимые к Пасхе вещи. Органы власти направят 17 000 «пасхальных корзин» военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

«Пасхальные куличи, окрашенные яйца, продукты, сладости, чай, кофе, рисунки, письма, какие-то поделки. Мне кажется, теплота, душевность, забота, переживание за каждого нашего бойца, за каждого воина, который сейчас с оружием в руках защищает нашу страну, в каждом наборе есть. Ждём вас, дорогие друзья, с победой домой», — рассказал Вячеслав Гладков.

Сегодня их часть отвезли к «Солдатскому привалу», куда приносят продукты и вещи белгородцы для служащих.

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