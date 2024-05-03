Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Центральный парк в Белгороде

Вход в Центральный парк в Белгороде постараются сделать узнаваемым

3 мая 2024, 14:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Центральный парк в Белгороде

Входную группу установят на входе в Центральный парк со стороны Мичурина

Работы на площадке продолжаются: с сегодняшнего дня в парке займутся благоустройством в районе центральной аллеи. Кроме того, в планах — установить ещё один фонтан, помимо «Кувшинки», оборудовать игровые зоны для детей и креатив-таун, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

На входе в Центральный парк со стороны улицы Мичурина установят узнаваемую входную группу. Ориентиром может послужить арка, которая расположена на основном входе в парк.

На месте уже заменили покрытие пешеходных дорожек, проложили новые прогулочные маршруты. Открыт фонтан «Кувшинка»: по вечерам он будет подсвечиваться.

С сегодняшнего дня, 3 мая, строители приступят к прокладке инженерных коммуникаций и работам по благоустройству в районе центральной аллеи парка. В этой зоне планируется установить ещё один фонтан, обустроить детские игровые площадки и создать креатив-таун для творческих горожан.

В мэрии Белгорода также ответили на популярный вопрос горожан о том, вернётся ли памятник Ленину после реконструкции парка. В горадминистрации дали утвердительный ответ.

Помимо этого, в мэрии заверили горожан, что в Центральном парке установят новые туалеты.

Благоустройство Центрального парка в Белгороде Благоустройство Центрального парка в Белгороде
Благоустройство Центрального парка в Белгороде Благоустройство Центрального парка в Белгороде
Благоустройство Центрального парка в Белгороде Благоустройство Центрального парка в Белгороде
Благоустройство Центрального парка в Белгороде Благоустройство Центрального парка в Белгороде
Благоустройство Центрального парка в БелгородеБлагоустройство Центрального парка в Белгороде
Благоустройство Центрального парка в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парковПять в плохом состоянии, а один новый: сколько фонтанов заработает в Белгороде
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Ремонт#Парк#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев, произошёл взрыв
Сегодня, 11:30
В правительстве не раскрыли судьбу военного госпиталя в Белгороде
Сегодня, 09:40
В Белгороде разбираются в причинах смерти бывшего высокопоставленного полицейского
Сегодня, 12:44
Сколько из посаженных осенью тюльпанов не взошли в Белгороде?
Сегодня, 11:19
В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода
Сегодня, 08:44
В «Белгородэнерго» подвели итоги отопительного сезона
Сегодня, 13:52
"