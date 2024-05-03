Вход в Центральный парк в Белгороде постараются сделать узнаваемым

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
На входе в Центральный парк со стороны улицы Мичурина установят узнаваемую входную группу. Ориентиром может послужить арка, которая расположена на основном входе в парк.
На месте уже заменили покрытие пешеходных дорожек, проложили новые прогулочные маршруты. Открыт фонтан «Кувшинка»: по вечерам он будет подсвечиваться.
С сегодняшнего дня, 3 мая, строители приступят к прокладке инженерных коммуникаций и работам по благоустройству в районе центральной аллеи парка. В этой зоне планируется установить ещё один фонтан, обустроить детские игровые площадки и создать креатив-таун для творческих горожан.
В мэрии Белгорода также ответили на популярный вопрос горожан о том, вернётся ли памятник Ленину после реконструкции парка. В горадминистрации дали утвердительный ответ.
Помимо этого, в мэрии заверили горожан, что в Центральном парке установят новые туалеты.