Вход в Центральный парк в Белгороде постараются сделать узнаваемым

Входную группу установят на входе в Центральный парк со стороны Мичурина

Работы на площадке продолжаются: с сегодняшнего дня в парке займутся благоустройством в районе центральной аллеи. Кроме того, в планах — установить ещё один фонтан, помимо «Кувшинки», оборудовать игровые зоны для детей и креатив-таун, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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