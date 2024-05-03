В мэрии Белгорода объяснили отсутствие парковок для инвалидов возле медучреждений

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
Прокуратура Белгорода провела проверку и установила, что возле ряда медучреждений города нет парковочных мест для инвалидов. А в некоторых местах, где они предусмотрены, не нанесена соответствующая разметка. В итоге прокурор Белгорода внёс представление главе администрации областного центра. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и выяснили причины нарушений.
Из ответа следует, что, согласно действующим проектам организации дорожного движения, в районе медицинских учреждений обустроены площадки, на которых выделены места для бесплатной парковки инвалидов I, II и III групп. При этом городские власти подтвердили, что около некоторых учреждений мест на парковках для маломобильных групп населения нет.
Например, в районе перинатального центра (строение № 8/9 к19 по ул. Некрасова) нет мест для парковки для инвалидов, потому что на прилегающей территории обустроена пешеходная зона. А со стороны ул. Некрасова для предотвращения въезда машин на территорию установили малые архитектурные формы.
Городские власти отметили, что для посещения перинатального центра инвалиды могут воспользоваться обустроенными парковками в районе строений № 8/9 и 8/9 к. 8 по ул. Некрасова.
Есть проблема с парковками для инвалидов и возле противотуберкулёзного диспансера (в районе строения № 294 по ул. Волчанская). Там организацией парковочной зоны на своей территории занимается лечебное учреждение. В мэрии отметили, что с руководством учреждения ведётся работа по вопросу соблюдения условий для пациентов из категории маломобильной группы населения.
Нет парковочных мест для инвалидов и возле областной инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского (в районе строения № 122 по ул. Садовая). Это связано с тем, что геометрические параметры участка дороги (недостаточная ширина проезжей части) не позволяют провести работы по обустройству парковки, в том числе для маломобильной группы населения, в соответствии с нормативными требованиями. Поэтому для посещения инфекционной больницы инвалиды I, II и III группы могут обратиться к главному врачу, чтобы решить вопрос о выдаче пропуска для въезда на их территорию.
Объяснили в мэрии и ситуацию с разметкой. По информации городских властей, разметки на парковочных местах для инвалидов нет в районе:
Это связано с её износом в осенне-зимний период. Работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки выполнит Белгорблагоустройство до 10 мая.