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Парковочное место для инвалидов

В мэрии Белгорода объяснили отсутствие парковок для инвалидов возле медучреждений

3 мая 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Парковочное место для инвалидов
Ранее городская прокуратура установила, что возле ряда учреждений здравоохранения в Белгороде нет парковочных мест для инвалидов. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и выяснили причины.

Прокуратура Белгорода провела проверку и установила, что возле ряда медучреждений города нет парковочных мест для инвалидов. А в некоторых местах, где они предусмотрены, не нанесена соответствующая разметка. В итоге прокурор Белгорода внёс представление главе администрации областного центра. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и выяснили причины нарушений.

Из ответа следует, что, согласно действующим проектам организации дорожного движения, в районе медицинских учреждений обустроены площадки, на которых выделены места для бесплатной парковки инвалидов I, II и III групп. При этом городские власти подтвердили, что около некоторых учреждений мест на парковках для маломобильных групп населения нет.

Например, в районе перинатального центра (строение № 8/9 к19 по ул. Некрасова) нет мест для парковки для инвалидов, потому что на прилегающей территории обустроена пешеходная зона. А со стороны ул. Некрасова для предотвращения въезда машин на территорию установили малые архитектурные формы.

Городские власти отметили, что для посещения перинатального центра инвалиды могут воспользоваться обустроенными парковками в районе строений № 8/9 и 8/9 к. 8 по ул. Некрасова.

Есть проблема с парковками для инвалидов и возле противотуберкулёзного диспансера (в районе строения № 294 по ул. Волчанская). Там организацией парковочной зоны на своей территории занимается лечебное учреждение. В мэрии отметили, что с руководством учреждения ведётся работа по вопросу соблюдения условий для пациентов из категории маломобильной группы населения.

Нет парковочных мест для инвалидов и возле областной инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского (в районе строения № 122 по ул. Садовая). Это связано с тем, что геометрические параметры участка дороги (недостаточная ширина проезжей части) не позволяют провести работы по обустройству парковки, в том числе для маломобильной группы населения, в соответствии с нормативными требованиями. Поэтому для посещения инфекционной больницы инвалиды I, II и III группы могут обратиться к главному врачу, чтобы решить вопрос о выдаче пропуска для въезда на их территорию.

Объяснили в мэрии и ситуацию с разметкой. По информации городских властей, разметки на парковочных местах для инвалидов нет в районе:

  • строения № 44 по ул. Губкина (детская областная больница);
  • строения № 46 по ул. Губкина (горбольница №2);
  • строения № 50 по ул. Губкина (Центр медицинской реабилитации для детей ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»);
  • строения № 8/9 по ул. Некрасова (областная клиническая больница Святителя Иоасафа);
  • строения № 1 по ул. Куйбышева (Белгородский областной онкологический диспансер).

Это связано с её износом в осенне-зимний период. Работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки выполнит Белгорблагоустройство до 10 мая.

Парковки на несколько дней в Белгороде снова станут бесплатными
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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Здравоохранение#Инвалиды#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Парковки#Белгород#Медучреждения
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