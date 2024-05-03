В мэрии Белгорода объяснили отсутствие парковок для инвалидов возле медучреждений

Нет парковочных мест для инвалидов и возле областной инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского (в районе строения № 122 по ул. Садовая). Это связано с тем, что геометрические параметры участка дороги (недостаточная ширина проезжей части) не позволяют провести работы по обустройству парковки, в том числе для маломобильной группы населения, в соответствии с нормативными требованиями. Поэтому для посещения инфекционной больницы инвалиды I, II и III группы могут обратиться к главному врачу, чтобы решить вопрос о выдаче пропуска для въезда на их территорию.