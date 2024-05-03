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Published Сегодня, 11:08

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В Белгороде выбирают главного по добру

В Белгороде выбирают главного по добру

3 мая 2024, 11:08
Фото: МТС
Реклама. ПАО МТС. erid: LjN8JzeoD
К премьере народного комедийного сериала «Дядя Леша» с актерами Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой онлайн-кинотеатр KION от МТС в социальной сети «Одноклассники» запускают челлендж «Стань главным по добру». Конкурс проходит до 10 мая в официальном сообществе KION в «Одноклассниках».
Сюжет
Конкурс

Белгородцам нужно написать короткий пост об их самом добром поступке, а затем выложить его в официальном сообществе KION в «Одноклассниках» и нажать на кнопку «Участвовать», и поделиться своими фото и историей.

Все участники конкурса попадут в видеоролик от KION, где будут собраны те самые истории добрых поступков. Кроме того, победителей челленджа упомянут на сайтах в региональных и федеральных СМИ.

Премьера сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой состоялась 1 мая в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

Комедия «Дядя Леша» переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами — он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.

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