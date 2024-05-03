Театральный проезд, Соборная площадь, Вокзальная улица: где ещё обновят разметку?

Специалисты должны механизированным способом нанести дорожные «линии», а ручным — «зебры», «символы» и «островки». Разметка должна наноситься краской при температура воздуха на улице от +10 °С до +35 °С. При нанесении разметки не должны оставаться видимые следы старой и предварительной разметки.