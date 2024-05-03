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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

Дорожная разметка

Театральный проезд, Соборная площадь, Вокзальная улица: где ещё обновят разметку?

3 мая 2024, 15:06
Фото: 1MI
Дорожная разметка

В Белгороде за 5 млн рублей обновят разметку на 24 дорожных участках

Специалисты нанесут линии, зебры и другие дорожные символы. Лот на выполнение работ появился на госзакупках.

В Белгороде планируют обновить горизонтальную дорожную разметку. Заказчик работ — управление Белгорблагоустройства. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей. Исполнителя определят 16 мая. Работы он должен выполнить в течение 10 дней.

Разметку обновят на 24 участках, среди которых улицы Корочанская, Волчанская, Сумская, Свято-Троицкий бульвар, Соборная площадь, Театральный проезд, улицы Попова, Вокзальная, Губкина и другие.

Специалисты должны механизированным способом нанести дорожные «линии», а ручным — «зебры», «символы» и «островки». Разметка должна наноситься краской при температура воздуха на улице от +10 °С до +35 °С. При нанесении разметки не должны оставаться видимые следы старой и предварительной разметки.

Список улиц в Белгороде, на которых обновят разметкуСписок улиц в Белгороде, на которых обновят разметку
Список улиц в Белгороде, на которых обновят разметку Список улиц в Белгороде, на которых обновят разметку
Список улиц в Белгороде, на которых обновят разметку
Фото: из документации закупки
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#Алина Харина#Город#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Разметка#Белгород
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