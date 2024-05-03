Театральный проезд, Соборная площадь, Вокзальная улица: где ещё обновят разметку?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Белгороде планируют обновить горизонтальную дорожную разметку. Заказчик работ — управление Белгорблагоустройства. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей. Исполнителя определят 16 мая. Работы он должен выполнить в течение 10 дней.
Разметку обновят на 24 участках, среди которых улицы Корочанская, Волчанская, Сумская, Свято-Троицкий бульвар, Соборная площадь, Театральный проезд, улицы Попова, Вокзальная, Губкина и другие.
Специалисты должны механизированным способом нанести дорожные «линии», а ручным — «зебры», «символы» и «островки». Разметка должна наноситься краской при температура воздуха на улице от +10 °С до +35 °С. При нанесении разметки не должны оставаться видимые следы старой и предварительной разметки.