На благоустройство сквера на улице Попова в Белгороде потратят ещё 2,4 млн рублей

На первый и второй этап благоустройства потратили 48 млн рублей. За эти этапы в сквере переложили плитку, состояние которой было неплохое, по словам белгородцев. Однако в мэрии пояснили, что плитку снимают, чтобы провести работы, позже её вернут на место. Также специалисты подготовили озеленение.