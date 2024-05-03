На благоустройство сквера на улице Попова в Белгороде потратят ещё 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На сайте госзакупок появился контракт на третий этап работ по благоустройству сквера на улице Попова, 100б, напротив Свердловского районного суда. На этот этап готовы потратить более 2,4 млн рублей.
В сквере сделают беседки трёх типов, скамейки-амфитеатры, гамаки и детские игровые комплексы. На территории всего сквера появятся навесы в форме ромбов.
Эта геометрическая фигура в проекте благоустройства встречается часто. Крыши беседок тоже будут в форме ромбов, лавочки и террасы будут в виде половинок фигуры.
Работы выполнят до 31 декабря 2024 года.