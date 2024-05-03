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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде

На благоустройство сквера на улице Попова в Белгороде потратят ещё 2,4 млн рублей

3 мая 2024, 08:27
Фото: сайт госзакупок
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
Контракт на третий этап благоустройства сквера напротив Свердловского районного суда появился на сайте госзакупок. Журналисты Бел.Ру выяснили, что ждёт белгородцев после сдачи работ.

На сайте госзакупок появился контракт на третий этап работ по благоустройству сквера на улице Попова, 100б, напротив Свердловского районного суда. На этот этап готовы потратить более 2,4 млн рублей.

В сквере сделают беседки трёх типов, скамейки-амфитеатры, гамаки и детские игровые комплексы. На территории всего сквера появятся навесы в форме ромбов.

Эта геометрическая фигура в проекте благоустройства встречается часто. Крыши беседок тоже будут в форме ромбов, лавочки и террасы будут в виде половинок фигуры.

Работы выполнят до 31 декабря 2024 года.

На первый и второй этап благоустройства потратили 48 млн рублей. За эти этапы в сквере переложили плитку, состояние которой было неплохое, по словам белгородцев. Однако в мэрии пояснили, что плитку снимают, чтобы провести работы, позже её вернут на место. Также специалисты подготовили озеленение.

Напомним, что ранее на пересечении улиц Мичурина и Попова вырубили деревья. В администрации города пояснили, что растения были нездоровые, а в ходе благоустройства высадят новые.

План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в БелгородеПлан благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в БелгородеПлан благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в БелгородеПлан благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в БелгородеПлан благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в БелгородеПлан благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
План благоустройства сквера на пересечении Попова-Мичурина в Белгороде
Фото: сайт госзакупок
Вопросы есть не только к плитке: зачем в центре Белгорода избавляются от деревьев?
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